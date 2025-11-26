直美關門 醫美執業須受PGY訓練
醫美亂象層出不窮，衛福部近日預告修法，要求醫師補足PGY（畢業後一般醫學訓練），才能執行醫美處置，並限縮醫美醫師資格，及診所從事高風險醫美手術須先通過評鑑等，引起爭議。醫事司26日邀集40個醫界團體，初步達成「加強醫美管理、直美關門」2大共識，至於爭議較大的評鑑，將於下周三討論。
「直美」是指醫學系畢業以後，沒有經過醫學訓練，就「直接」投身「醫美」的現象。
衛福部日前預告修訂《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》。醫事司昨邀40個醫界團體開會，歷經3小時，達成2大共識，一是在病人安全前提下，加強美容醫學管理；二是確定「關上直美大門」，往後醫學生畢業，一定要經過PGY訓練才能投入醫美。
衛福部長石崇良表示，愛美是人的天性，無可厚非，但不應因此枉送生命，基於病人安全最高考量，要求提升安全和品質。針對信賴保護原則，過去當然有不溯及既往原則，但當公益大於私益，仍會採取過渡期的方式來處理。
PGY訓練自民國92年7月正式公告實施，醫學生在畢業後接受1至2年臨床教育，102年進一步將醫學系教育改為6年制，再加上2年期PGY訓練，首屆畢業生於108年畢業。
石崇良表示，PGY制度行之有年，縮短醫學系修業時間，從7年變成6年，同時把臨床實作放到畢業後，這是當時完整醫師基礎訓練的搭配，如發現有缺漏，就需要強制補起來，特別是針對沒有接受2年PGY訓練的6年制醫學生。
醫事司長劉越萍說明，民國108年前，沒有PGY訓練制度時期就取得專科醫師資格者，本來就可以繼續從事；108年以後未接受PGY訓練直接投入醫美者，未來就必須回醫院補訓練。
至於爭議更大的施行高風險醫美手術診所須通過評鑑，劉越萍說，美容醫學加強管理，是與會全體共識，醫界也責無旁貸，但若相關團體不滿意評鑑或認證制度，就必須提出如何加強管理的其他「自律」作法，細節將在下周三繼續討論。
特管辦法修正草案預告期30天，預計115年1月1日實施。外界關心是否因為醫界意見紛雜而延後，石崇良表示，將視與醫界團體討論結果，但仍朝向明年元旦上路來討論。
