「直美」路斷！衛福部鐵腕堵住「未訓練就上場」後門，3大變革一次看懂

11月26日衛福部邀集40多個醫界團體開會，歷經3小時討論後終於達成共識，「直美」的後門將正式關閉。2019年後的醫學系畢業生，未來想做醫美，必須先完成一般醫學訓練（PGY），不能再「沒受過完整訓練就上場」。

這項重大決議對醫美市場產生直接衝擊。衛福部統計，目前約有600名尚未完成PGY（畢業後一般醫學訓練，詳見註）的醫師投入醫美市場，未來可能需要回到醫院補訓，才能合法持續執業。

對一般民眾來說，這不只是資格調整，而是提升醫美安全門檻的關鍵一步。以後到診所做醫美，灼傷、水泡、能量過強造成的「釋迦臉」等憾事，有望因此減少。

變革1：沒有PGY不能上場

民眾常會疑惑：醫師都念6年，為什麼非得完成PGY才能做醫美？

美之道皮膚科診所院長邱品齊表示，過去7年制醫學系的最後一年是「習實醫師」，學生能在臨床接觸病人；但現在6年制制度下，醫學生畢業前依法不能真正參與病人診治，沒有開過檢查、沒有開過藥，甚至「沒有當過一天醫師」。

也就是說，6年制醫學生雖然可取得醫師執照，但那只代表「可以開始接受臨床訓練」，並不表示具備獨當一面的能力。

以皮膚科為例，醫學系畢業後需先完成2年PGY，再接受3.5～4 年的皮膚科專訓，總計5～6年；整形外科更長，需7～8年的完整訓練。邱品齊直言，如果醫學院畢業就投入醫美，充其量只是「白袍高級操作員」。一旦遇到突發狀況，根本無法處理。

因此特定醫美處置，光電、針劑都要求必須完成PGY，建立最基本的安全標準。

變革2：醫美不是美容服務：雷射、針劑風險遠比你想的大

皮膚暨美容外科醫學會常務理事蔡仁雨指出，醫美並非單純的美容消費，而是涉及手術、能量設備與解剖風險的醫療行為。

看似簡單的針劑注射，其實臉部血管密布，一旦不慎注入血管，可能造成壞死甚至失明。雷射更非「按鈕就會亮」這麼簡單，能量稍微調高，就可能造成灼傷。

蔡仁雨認為，2年PGY能培養基本的臨床判斷與危機處理能力，但仍不能取代專科訓練。因此真正的醫美專業，需要更長期、更扎實的養成。

變革3：升級診所安全規範：重新討論麻醉、評鑑制度

除了資格門檻提升，診所端的安全措施也成為這次會議焦點。

麻醉安全，是否取消靜脈麻醉？

蔡仁雨建議，未來雷射與針劑應全面禁止靜脈麻醉（牛奶針）。因為靜脈麻醉雖讓療程更輕鬆，但風險難以預測，即使發生率只有萬分之一，一旦意識改變或呼吸抑制，都可能造成嚴重後果。

更危險的是，患者在麻醉狀態下無法感覺「太熱、太痛、太強」，無法及時喊停，反而增加灼傷與壞死風險。

但部分學會認為仍有必要（例如民眾希望無痛療程）。因意見分歧，該項議題預計下週續討論。

評鑑制度：由誰做？怎麼做？

診所最擔心的評鑑也在會中引起討論。衛福部醫事司說明，條文並未限定一定由醫策會評鑑，未來也可能由醫師公會、整形外科學會、皮膚科學會或其他專業法人執行認證，以降低診所負擔，同時建立一致的安全標準。

整體來看，這次修法的核心精神一致，讓醫美回到醫療本質，讓民眾做醫美時不再靠運氣選醫師。接下來麻醉與評鑑細節仍需協商，但台灣醫美市場多年來的灰色地帶，正在一步一步被補上。

（本文諮詢專家：美之道皮膚科診所院長邱品齊、皮膚暨美容外科醫學會常務理事蔡仁雨）

註：PGY 是「Post-Graduate Year」（畢業後1年）的縮寫，指的是在台灣醫療體系中，醫學系畢業生考取醫師執照後，為期2年的「畢業後一般醫學訓練」（或稱不分科住院醫師）。

