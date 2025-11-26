「直美」醫師確定失業！衛福部、40醫團談妥 修法設關門條款 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

整頓醫美亂象，衛福部預告修法全面加嚴、限縮執行醫美的醫師資格，且溯及既往，引發醫界內意見不一，衛福部今（26）日下午邀集多達40個醫界團體，面對面坐下來談，歷經近三小時討論，最終達成二點共識，其中就包括確立了「直美」醫師的「關門條款」，明確界定出108年後畢業生須完成2年PGY（畢業後臨床醫學訓練）才能執行醫美業務。至於醫界反彈更大的診所要不要納評鑑，爭議還有待下週再次開會磋商細節。

衛福部日前預告修正《特管辦法》，加嚴醫美分級管理，要求執行美容醫學處置醫師至少完成2年PGY（畢業後臨床醫學訓練），徹底消滅「直美」醫師，並針對不同風險的美容醫學手術，限特定專科醫師資格，修法也納入「特定美容醫學手術診所需通過評鑑」的方向。預定明年1月上路，溯及既往。

修法草案一出，立刻引發醫界反對、贊成兩方內戰。中華民國醫師公會全國聯合會帶頭反彈，反對溯及既往、也反對把醫美診所強制納入評鑑；台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會、中華民國護理師護士公會全國聯合會等四大醫界專業團體則聯合力挺，反批醫界內「有人以造成醫師失業等語，刻意淡化醫療安全的重要性」。

衛福部下午4點找來40個醫界團體就《特管辦法》修法草案，面對面溝通，在近三個小時的討論之後，達成二點共識，衛生福利部醫事司司長劉越萍晚間出面說明，表示整體氣氛相對融洽，只是剛開始花了一點時間去溝通跟解釋，部分人可能對法條文字的錯誤理解，但之後越來越趨同。

劉越萍說，第一點共識，在病人安全的前提之下，加強醫美管理，大家都樂觀其成；第二點共識，針對「直美」醫師（醫師未受完整 PGY 或住院醫師訓練，直接投入醫美市場）的「關門條款」，大家很有共識，同意在108年、國內開始實施2年制PGY之後的畢業生，若未接受PGY訓練，就要回去補訓，大家沒有意見。

至於在沒有PGY制度之前就取得專科醫師者，劉越萍強調，本來就可以繼續做醫美，沒有要執行這一部分。

不過，雖然解決「直美」醫師的「關門條款」爭議，但針對醫師反彈更大的診所評鑑，今日會議仍沒有共識，決定留待下週三再度開會磋商細節。

劉越萍說，下週開會將針對診所評鑑或認證、補學分等，事涉自律跟他律的部分，再做一次對焦， 醫師公會全聯會理事長陳相國也會親自出席，屆時重點，既然醫界不要評鑑這件事，那如何加強管理、自律這部分，衛福部將請這些相關專業團體提出對案，畢竟醫界責無旁代，如果不滿意衛福部的要求，大家就該拿出自己的版本，讓社會大眾公評。

劉越萍強調，衛福部跟醫界提出的改革方案，目的是要幫助民眾選擇好的醫學美容，也不希望醫美被汙名化。

陳相國也接受媒體聯訪，他強調提升醫療品質跟堅持病人安全是大家的共識，今天也確定未來想從事醫學美容的醫師，一定要接受PGY，不希望再有「直美」的產生。

