「直美」醫師補訓2年才可做醫美

▲衛福部提到，包括2019年後畢業的醫學生，需完成2年期PGY才能執行醫美業務，若目前已在業界工作也須補完訓練。（示意圖／取自pixabay）

[NOWnews今日新聞] 醫美糾紛不斷，讓民眾在執行前也多一分擔憂。而衛福部也出手，預告修正特管辦法，擬將醫美處置進行更嚴格管理，不過醫界意見不同調，而衛福部昨（26）日傍晚與40個專業團體召開會議，會後達成2大共識，包括2019年後畢業的醫學生，需完成2年期醫師畢業後一般醫學訓練（PGY）才能執行醫美業務，若目前已在業界工作也須補完訓練。

衛福部日前公告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》修正草案強化醫美管理，包括一般以非侵入性，如光電、雷射、針劑治療等應受PGY畢業後綜合臨床醫學訓練（一般醫學訓練）；而醫美手術則需完成大外科訓練。

廣告 廣告

另外有些高風險醫美手術要執行的，包括診所、醫療院所等要經過評鑑，因為要提供服務機構品質跟安全，才可確保病人權益。

醫美診所評鑑醫界意見不同 衛福部：病人安全責無旁貸

只是，這樣的改革卻引來醫界內戰，意見不同調。而衛福部醫事司則於26日傍晚邀請部定專科醫學會、學會、協會等40個專業團體與會討論，歷經長達近3小時會議時間，達成2大共識。

醫事司司長劉越萍指出，在病安前提下，加強美容醫學管理，這部分醫界都樂觀其成，但會再進一步研議具體且可行的相關配套措施。

劉越萍說，針對終結醫學生畢業「直美」部分，原則上2019年後畢業的醫學生，都要完成完成畢業後一般醫學訓練(PGY)才能從事醫美服務；若目前已在業界工作，則要補完PGY訓練。

但在醫美診所評鑑部分，劉越萍說明，對於認證、補學分等還有其他自律、他律，都會一起在下週三再次開會討論，醫師公會全聯會理事長也會親自出席對焦。

劉越萍認為，病人安全醫界則無旁貸，若對於衛福部提出的配套、要求不滿意，醫界可以提出版本，讓大眾覺得美容醫學是管理有序的。她說，自己也有表達，應該要讓民眾選擇好的美容醫學，同時也不希望讓美容醫學被汙名化。

劉越萍提到，也因為每個人對於加強管理的角度不同，因此才會讓團體各自回去思考。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

疾管署官員遭控私用技工當廚師！羅一鈞：不予懲處 原因曝光

醫美改革引醫界內戰！石崇良表態：不應因愛美枉送性命

疾管署技工案 當事技工發聲全文曝：不知舉手之勞反釀困擾