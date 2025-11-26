「直美」關門成定局！以後醫師須經PGY才能醫美 納評鑑仍待討論

衛福部。游騰傑攝



「直美」醫師確定走入歷史。衛福部今（26）日下午與40個醫界團體開會協商《特管辦法》修正案，歷經近3小時討論，最終達成兩大共識，一是在病人安全前提下提升醫美品質，二則是明確界定出108年後畢業生須完成2年PGY（畢業後臨床醫學訓練）才能執行醫美業務。至於醫界反彈更大的高風險醫美診所要不要納評鑑，將於下周三討論。

醫事司長劉越萍晚間受訪表示，會中達成兩大共識，第一是在病人安全前提下，全面強化醫美管理，獲得與會醫界一致支持，第二則是針對「直美」醫師（醫學系畢業後未受完整PGY住院臨床醫師訓練，直接投入醫美市場）的「關門條款」，大家很有共識，2019年之後的醫師，必須完成兩年的PGY訓練才能從事美容醫學。而在2019年之前，因為沒有PGY制度，所以當時已經取得專科醫師資格者，可以繼續從事醫美，不須回醫院補訓練。

劉越萍進一步解釋，會以2019年為分界是因為PGY訓練自2003年7月正式公告實施，醫學生在畢業後接受1至2年臨床教育，2013年進一步將醫學系教育改為6年制，再加上2年期PGY訓練，首屆畢業生於2019年畢業。

針對醫師反彈最為劇烈的「高風險醫美診所評鑑」議題，今日會議仍未取得共識，下週三將再開會繼續討論。劉越萍說，下週將聚焦討論「評鑑」或者「認證」、「補學分」等，涉及自律與他律的部分，屆時醫師公會全聯會理事長陳相國也將親自出席。

劉越萍也說，加強醫美管理是與會醫界的共同立場，病人安全，醫界更是責無旁貸。她指出，既然醫界對評鑑制度有疑慮，下週討論重點將放在如何透過自律機制強化管理，衛福部也將請相關醫界團體提出對案，「如果不滿意衛福部的要求，大家就該拿出自己的版本」，讓社會大眾公評。她也強調，衛福部跟醫界提出的改革方案，目的是要幫助民眾選擇好的醫學美容，也不希望醫美被汙名化。

