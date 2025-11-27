「直美」關門2026年上路 完成PGY訓練才可做醫美
台灣醫美產業蓬勃發展，為了加嚴管理，衛福部11月中預告《特管辦法》部分條文修正草案，包含必須完成PGY畢業後一般醫學訓練才可執行醫美處置以及評鑑制度，卻引發業界反彈。26日衛福部再與40個醫界團體討論，達成2大共識。
衛福部擬修法加嚴管制醫美 新增哪些規定？醫界如何回應？
衛福部醫事司長劉越萍說明，「原則上面2019年之後一定要是有PGY的2年訓練，關門這件事情大家是沒有意見的，2019年前那時候就沒有這個制度的，有取得專科醫師的他其實就是可以照做這些事情也沒問題。」
衛福部醫事司總結，在病人安全前提下加強美容醫學管理，各界有明確共識，是樂觀其成，但相關的配套措施仍需要詳盡溝通。另外部分醫學生在醫學系畢業之後沒有經過住院醫師的訓練的現象，過去被稱為「直美」，如今也取得共識，2019年後未取得專科醫師資格者將受PGY訓練，否則無法執業。
台灣醫用雷射光電學會理事長胡倩婷回應，「最好是2年在大醫院的受訓，經歷過每個科的訓練的話他人格比較成熟，而且對於皮膚及各方面的診斷比較完整，所以是對民眾是一個很大的保障。」
不過業界反彈聲音最大的評鑑制度則尚未取得共識，醫事司表示，醫界認同加強管理，但是由醫界自律或是納入評鑑制度未有定論，將在下週聚焦討論。
醫師公會全聯會理事長林相國認為，「如果說要提升醫療品質的話，我們就嚴格執行每年的督導考核，還有我們的醫療機構設置標準，把它嚴格執行然後品質提升。如果說衛福部覺得這樣還不夠的話，我們還有各專科醫學會可以幫忙做相關方面，做醫美、手術或療程相關的認證。」
醫師公會認為，診所本身就已經接受地方衛生局的督導考核，若再大規模評鑑未必適合，建議以專科醫學會協助認證更能兼顧效益，同時保障病人就醫品質。
