直聘比例低 洪申翰允3個月內提改善方案、年底拚流程優化

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立法院社福及衛環委員會今天(9日)邀請勞動部長洪申翰針對「防制強迫勞動與公平招募」進行專題報告並備詢。隨著國際供應鏈人權規範趨嚴，朝野立委皆關注移工債務議題。洪申翰承諾，將在3個月內提出直接聘僱流程檢討方案。

國民黨立委王育敏指出，美國已啟動301條款調查用於打擊強迫勞動，歐盟2027年也將禁止強迫勞動產品，台灣若未及時改善，恐衝擊出口市場。其中，調查指出曾有逾六成移工需借貸支付仲介費，「抵債勞務」將是強迫勞動核心問題。

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對此，勞動部長洪申翰回應，政府已盤點相關法規，扣留證件部分將修就服法，已在行政院會列為討論事項；「抵債勞務」部分將依與美方承諾，於三年內推動禁止向移工收取招募費。

另外，勞動部已將「公平招募」納入政策方向，並規劃調整仲介評鑑制度，預計今年修訂指標、明年上路。洪申翰說：『(原音)我們現在評鑑的內容還在研議，這部分其實發展署很密切在研議，但我們也希望能夠儘快，然後哪一些評鑑能夠讓公平招募在評鑑裡面具有鑑別性，這是重點。(王育敏：那你預計什麼時候上路？要個期程吧？)我們是至少是希望今年我們可以處理，然後明年是不是可以上路。』

此外，王育敏也點出政府「直接聘僱」制度成效不彰，企業使用比例不到3%，主因在於流程繁瑣、服務據點不足，導致雇主仍依賴仲介；民進黨立委林淑芬也指出，多數雇主選擇仲介並非懶惰，而是基於分工與效率考量，她並以韓國為例，指出其國對國聘僱制度成熟，政府應積極借鏡，逐步提高比例，「國家要把責任扛回來」。

洪申翰承諾，將從增加據點、簡化流程及強化國對國媒合三方面改革，並於3個月內提出檢討報告，預計今年底前改善或簡化聘僱流程。(編輯：鍾錦隆)