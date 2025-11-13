直聘移工更便宜，台灣雇主卻寧願找仲介？制度卡關17年的真相

巨大涉強迫勞動事件後，勞動部強調要強化「直聘移工」，讓台灣企業擺脫污名。但這個解方喊了十多年，為什麼做不到？

從事人力仲介十多年的賓彬國際總經理陳碩婷，也曾遇過雇主先透過直聘申請看護，因申請程序繁雜，手續辦到一半放棄，來找他求救，「前端流程已經很麻煩，遑論後端管理。」

自行車大廠巨大，今年9月24日被美國海關暨邊境保護局（CBP）以產品製造過程涉及強迫勞動為由，暫時扣押台灣廠製造的產品時，勞動部希望強化直聘制，也協助輔導企業實施「零付費」制度。

廣告 廣告

但不同時間、不同雇主，想採用直聘，卻面臨相同遭遇。其實，這個困境已17年。

手續太繁雜，不到3%雇主使用直聘

雇主不願使用直聘的前三大原因，分別為無後續代辦及管理服務、沒時間親自辦理、申請文件複雜。白話文說，移工請來後，還有很多手續得自己跑，管理得自己做，很麻煩、沒有時間、表單很複雜。

早在2019年，監察院的調查報告就要求勞動部檢討直聘手續繁瑣、直聘中心職能不彰等問題，但雇主申請時仍頻頻卡關，使用意願低，導致近年透過直聘引進的移工比率，僅佔2～3%。

「直聘中心不能只是辦文件的單位，」曾在地方擔任移工諮詢員的新住民陳業芳認為，雇主得自行處理所有流程，但若未在15天內替入境的移工辦聘雇許可，會直接被罰錢，「雇主得承擔高法律風險，久而久之，當然寧願找仲介。」

點開直聘中心官網，「雇主辦理直聘前注意事項」中，包含就業安定費、外僑居留證、保險等需注意及處理事項，就有16大項，其中更不乏涉及衛福部、移民署等業務，就是陳業芳口中，可能容易疏漏，導致挨罰的事項。

9據點縮減至剩一處，32人苦撐

雇主使用意願低，使原本有9個據點的直聘中心，逐漸縮編到只剩在台北市的一個據點，不僅便利性不足，負責的員工也僅32人，造成服務量能不足，每年平均服務雇主人次僅6至7000人，移工也僅5至6000人。

目前使用直聘者多是找家庭看護，業務多是媒合期滿續聘或期滿轉換的移工。相較之下，巨大暫扣令後，再度被企業關注的直聘議題，顯有規模之分。中小企業主對人力成本錙銖必較，當直聘誘因不高，就無找專人負責、採取直聘的意願。只有規模較大的大企業，有資源聘專責人力與來源國接洽、選工與管理。

勞動部將設置跨國延攬中心，強化直聘

面對直聘挑戰，勞動部預計年底在中部與南部增設直聘分中心，擴大據點。勞動部長洪申翰日前也在立院表示，已編列8400萬元，明年先在菲律賓設置「跨國勞動力延攬中心」，提高將政府在聘雇移工過程中的角色、功能，以國與國方式，招募海外人才。

經濟部國貿署則表示將和勞動部合作，共同建立指引，讓產業參考，避免供應鏈面臨強迫勞動控訴。

巨大事件的警鐘，敲響台灣直聘功能長期不彰的問題，既然政府想讓企業擺脫強迫勞動污名，就需徹底檢討直聘制度，使它真正成為勞動人權改革的利器。

文：楊竣傑 圖片來源：謝寬攝

看更多天下雜誌

兩年蓋出3棟101！輝達北士科也救不了房東 「外商連幾萬都計較」

照顧父親10年，大齡孤兒送走3位至親 郭強生：社會不用怕孤獨死

台灣人難善終？醫師家屬不敢放手 洗腎、插管，方便的健保成安寧陷阱

這1種油超毒！醫師警告：吃多恐心肌梗塞，愈早戒越健康

中國綠電比石油還賺錢 再生電力一年抵300座核電廠

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載