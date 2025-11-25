直聘若遇態度差移工難解約 雇主協會籲設不適任解約機制

多支影片介紹解說，希望讓台灣雇主了解不同國家的風土民情，打造更友善的工作環境，勞動部直聘移工制度行之有年，除了可以為雇主省下仲介費用，直聘中心也能提供翻譯、諮詢等各類服務。不過今（2025）年7月透過直聘制度聘雇看護移工的王先生和王太太，現在卻遇到難題。

原本想讓中風的母親獲得妥善照顧，夫妻倆也能喘息一下，但卻發現看護工態度不佳，有時媽媽想喝一口水都得等很久，因此10月初申請廢聘，但至今仍無法終止契約。

個案雇主王太太指出，「只要他沒有害我的家屬，受傷死亡之類的很嚴重的事情，她沒有違反法律的話，她可以任意對我們雇主擺臭臉、態度不好，把她（母親）放在旁邊一兩個小時，反正她（母親）只要沒有出健康的問題，她就不算是失職。」

面對難以認定情節重大、證據也蒐集不易的困境，重症家庭飽受煎熬，雇主協會指出，這是直聘制度下系統性的缺失，呼籲應建立看護不適任快速解約機制。

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會理事長張姮燕表示，「包括我們這些文件，要不要健檢，然後費用等等都是仲介去幫我們居中協調，可是直聘他扮演的角度就是兩邊做媒合，然後出了事情他也不管雇主，他也不管移工，然後我們就這樣繼續求助無門。」

勞動部回應指出，雇主如有照護需求可優先運用國內長照資源，像是選擇引進移工，也可選擇委託仲介、自辦或洽直聘中心協助辦理，針對個案如經地方勞工主管機關認定，移工涉有違反《老人福利法》等依契約負照顧義務屬實者，勞動部將依法廢止許可並限令移工出國。

