直腸癌不切肛門也能治？中榮「TNT療法」讓45%腫瘤消失

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

臺中榮總大腸直腸外科與多專科團隊歷經五年，運用「全面新輔助治療（TNT）」結合「觀察與等待」策略，成功協助62名一般基因型中低位直腸癌病人達到臨床完全緩解，完整保留肛門、免除手術。

臺中榮總大腸直腸外科醫師陳璿夫指出，台灣每年逾1萬9千人罹病，其中約五分之一為中低位直腸癌。（圖／臺中榮總）

中低位直腸癌因腫瘤緊鄰肛門括約肌，手術風險遠高於一般大腸癌。臺中榮總大腸直腸外科林志安醫師指出，這類病人術後容易遺留腸道、膀胱與性功能障礙，且常需裝設臨時性人工肛門；若癌細胞已侵犯括約肌，更須連同肛門一併切除，對病人社交與心理造成沉重壓力。衛福部統計，大腸癌為台灣十大癌症新發生人數排名第二，每年逾1萬9千人罹病，其中約五分之一為中低位直腸癌。

廣告 廣告

國際近年雖有免疫治療可達保肛效果，卻僅適用於帶有特定基因型（dMMR）的5至10%病人，且費用高昂。臺中榮總多專科團隊因此積極將TNT模式應用於其他90%不適用免疫治療的一般基因型（pMMR）病人。

大腸直腸外科陳璿夫醫師說明，TNT模式將過去分散於手術前後的放射線治療與化學治療，全數提前至手術前集中施行，如同對癌細胞密集轟炸，達到最佳腫瘤降階與消退效果。臨床結果顯示，45%病人腫瘤完全消失、免除手術，整體長期局部控制率與存活率與傳統手術相當。

臺中榮總大腸直腸外科醫師洪浚嚴（右）向王先生（左）說明TNT治療中低位直腸癌方式。（圖／臺中榮總）

完成TNT療程並達到臨床完全緩解的病人，並非就此放任不管。大腸直腸外科洪浚嚴醫師強調，「觀察與等待」需要醫病高度信任與精準監控，病人須每3至4個月定期回診，接受高解析度影像檢查、大腸鏡及液態切片等多重追蹤。一旦發現腫瘤復發跡象，醫療團隊將立即啟動挽救性手術，並盡力保留肛門功能，保障病人生命安全。

40歲的王先生平日有飲酒、吸菸習慣，喜好油炸辛辣食物且常熬夜，2024年因持續解血便3至4個月就醫，確診第三期直腸癌，腫瘤距肛門口僅5公分、大小達7公分。

對於手術可能帶來的身體損傷與工作衝擊深感焦慮的他，經臺中榮總安排5次放射線治療與8次化學治療，於2025年5月完成TNT療程後，大腸鏡及影像檢查均顯示已達臨床完全緩解，順利免除手術、回歸正常生活，相關成果已獲國際期刊《Annals of Oncology》及《The Lancet Oncology》刊載。

更多中天新聞網報導

世足賽將開踢！港查獲6.46億台幣仿冒品 球衣球鞋一應俱全

侯友宜愛將獲提名監委！ 謝政達首度發聲：目前不宜表態

20年時代眼淚！《爆爆王》拋關服震撼彈 8/13劃下句點