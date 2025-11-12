直腸癌突破性治療達成兩全其美！23歲直腸癌患者保留生育希望

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】年僅23歲、剛大學畢業的程同學，本該迎接人生新階段，卻因連續數月肛門異常出血就醫，意外發現自己罹患第三期低位直腸癌。傳統骨盆放射治療雖能控制腫瘤，卻可能對卵巢與子宮造成不可逆損傷。為守護程同學未來生育希望，亞東醫院婦產部蕭聖謀主任率領之團隊與直腸癌團隊突破傳統治療框架，成功完成「子宮轉置手術」，完整保留他的子宮及卵巢功能，為年輕女性癌症患者帶來全新希望，並於今（2025）年榮登國際頂尖生殖醫學期刊《Fertility and Sterility》正式刊登。

直腸癌常見女性且有年輕化趨勢 傳統治療可能影響生育

直腸癌是台灣女性常見癌症之一，且有年輕化趨勢。治療多仰賴手術、化學治療及放射治療，但骨盆放療可能損傷卵巢與子宮，使自然排卵與懷孕能力受到威脅。以往，女性患者若想保留生育能力，僅能透過「卵巢轉置手術」將卵巢移出骨盆腔，雖可保留卵巢功能，卻無法完全避免子宮受輻射波及，仍可能造成不可逆損傷，失去自然懷孕的可能。

子宮轉置手術 保存生育功能並治癒成功

在世界婦癌年度研討會上，婦產部主任蕭聖謀教授注意到，國際間僅有少數成功案例的罕見技術「子宮轉置手術」。這項微創手術能將子宮暫時移出骨盆腔，待放射治療完成後再復位，不僅可保留卵巢功能，更維持子宮完整性，讓患者保有未來自然懷孕的希望。

廣告 廣告

蕭聖謀主任指出，凡需接受骨盆放射治療的癌症患者（甚至包括早期子宮頸癌與陰道癌），皆有機會透過子宮轉置手術保留子宮功能。

癌友治療前應考量人生規劃 再與醫師溝通治療策略

術後程同學順利完成直腸腫瘤切除，追蹤顯示子宮與卵巢功能良好，完整保留生育希望，為年輕女性癌症患者開啟新的生育曙光。

蕭聖謀主任強調，癌症治療應兼顧生活品質與未來規劃。對年輕女性而言，能否保留生育能力是人生重要課題。他呼籲患者在治療前，務必與醫師充分討論生育保存可能性與選項，及早規劃，才能在抗癌的同時保留完整的人生選擇。

【延伸閱讀】

腫瘤位置影響是否需要人工肛門 大腸直腸癌手術新選擇 提高術後恢復品質

大腸直腸癌轉移「標靶」增治癒奇蹟 縮小腫瘤升存活率



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66734

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw