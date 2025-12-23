直航啟動 台南與日本熊本往來更便利

台南直飛日本熊本航線今(23)日正式啟航，台南市政府與台灣虎航於台南機場舉行首航儀式，由市長黃偉哲、台灣虎航商務長許致遠率領多位貴賓與首航旅客共同見證，象徵台南國際航空網絡再度升級，為城市邁向國際觀光注入新動能。

圖說：首航日台南機場湧現人潮，不少旅客期待透過直航展開更便利的日本旅程。(圖/台南市政府提供)

黃偉哲表示，台南—熊本是疫情後台南機場新增的重要國際航線，也是南部民眾直飛日本的關鍵門戶。航線每週二、五定期飛航，除提供約186萬大台南市民更便利的出國選擇，也服務嘉義、北高雄地區旅客，讓南台灣出入境更加便捷。

圖說：台南直飛日本熊本首航啟航，市長黃偉哲(中)、台灣虎航商務長許致遠與各界貴賓及首航旅客共同見證台南國際航線再添新里程碑。(圖/台南市政府提供)

黃偉哲指出，熊本因台積電投資設廠，產業交流日益頻繁，台南本身兼具觀光與高科技優勢，直航將有助深化雙方在產業、觀光與文化層面的往來。他也期盼航線穩定經營、班班客滿，帶動台日交流持續升溫。

觀旅局局長林國華說明，新航線開啟日本九州旅客直抵台南的空中通道，讓旅客能更便利走訪台南古蹟、美食與城市文化，預期將帶動觀光、旅宿與商圈發展。緊接著12月25日即將啟航的台南—沖繩航線，也將進一步串聯日本西南部旅遊市場。

台南市府也同步推動國際旅遊友善措施，今年與工研院合作，在台南機場、台南火車站及高鐵台南站導入即時多語翻譯系統，支援中、英、日、韓、越、泰、西等七種語言，提升外國旅客旅遊諮詢體驗。今天首航儀式市府也致贈首航旅客紀念小物，象徵台南與熊本正式展開全新空中連結，為台南邁向國際化再寫新頁。 「臺南市政府觀光旅遊局廣告」

