直行曳引車撞左轉婦！「車輪輾頭」斷魂 家屬淚求行車：我媽當場離開了

記者羅欣怡／桃園報導

66歲溫姓婦人16日返家途中，遭曳引車輾頭喪命。（圖／翻攝畫面）

死亡車禍！桃園市溫姓婦人昨（16日）傍晚返家時，在路口準備左轉，但卻遭同向的曳引車撞擊，溫婦頭部遭輾重創，送醫不治。經檢測雙方駕駛酒測值均為0，事故發生詳細原因警方調查釐清中。

16日傍晚5時20分許，66歲溫姓婦人騎乘機車返家途中，行經楊新路一段、新梅一街路口打算左轉時，不慎遭同向由65歲葉姓男子駕駛的曳引車輾過，溫姓婦人頭部受傷嚴重，經緊急送醫急救仍宣告不治，經檢測雙方駕駛酒測值均為零。

溫姓婦人要左轉，同向曳引車撞擊後輾斃婦人。（圖／翻攝畫面）

溫姓婦人的女兒也在臉書《我是楊梅人》PO文，「我媽媽被曳引車捲入車底，當場離開了…」，想尋找當天事發路口對向車道的行車紀錄器影片，還原事發經過。

楊梅警方呼籲，用路人於道路步行或騎乘機車應遠離大型車輛，大型車輛多視線死角，切勿因搶快而靠近，以確保用路安全，避免發生事故。

三立新聞網提醒您：

不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

