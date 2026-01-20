直行碰撞左轉車 25歲騎士「人車噴飛」傷重不治

新北市 / 綜合報導

新北市淡水區民權路與自強路口，昨(19)日深夜發生一起奪命車禍。一名25歲的機車騎士，工作後騎車回家，行經路口時，跟一輛左轉的汽車發生碰撞，雖然他被緊急送醫搶救，但車禍發生後約1小時宣告不治。確切車禍原因與責任歸屬，還有待警方釐清。

馬路上車殼碎片散落滿地，安全帽和地上血跡斑斑，19日晚間在這發生奪命車禍，接近深夜車流量還是很大，這裡是新北市淡水區，民權與自強路口，陳姓駕駛跟簡姓騎士發生碰撞。

廣告 廣告

騎士在車禍後約1小時宣告不治，而他是一名汽修場技師，年僅25歲，當時是工作結束要回家，沒想到生命就此畫下句點。

死者的機車，今(20)日上午還停在事故現場旁，車頭扭曲變形凹向座椅，顯見撞擊力道有多大，根據了解，當時24歲的陳姓女子，開車從民權路左轉自強路，要回租屋處，同時簡姓男子，騎車往淡水方向直行，雙方在路口發生碰撞，而嚴重車禍，不只車輛受損嚴重，更奪走騎士寶貴性命。

律師李育昇說：「轉彎的時候不慎撞死直行的騎士，可能涉犯刑的法過失致死罪，法定刑是5年以下的有期徒刑，拘役或50萬元以下的罰金。」奪命車禍，警方不排除是沒注意路況發生遺憾，但確切原因與責任歸屬，還有待調查釐清。

原始連結







更多華視新聞報導

新北重新橋死亡車禍！ 婦人騎車突遭追撞「送醫不治」

清晨過馬路遭機車猛撞 二手車行老闆傷重不治

雙載機車遭大貨車撞1死1傷 母女外出用餐天人永隔

