直行車擦撞左轉車翻覆 2駕駛人擦挫傷送醫

【記者張沛森／桃園報導】中壢區自強一路路段昨天（6日）晚間發生一起直行車擦撞左轉車後翻覆的事故，現場2名駕駛人擦挫傷送醫，車禍原因由警方調查釐清中。

中壢警分局表示，王姓男子（55歲）昨天晚間10時駕駛自小客車沿中壢區自強一路欲左轉自強四路時，與對向沿自強四路往自強六路直行之由鄧姓男子（25歲）駕駛之自小客車發生交通事故，導致鄧男車輛翻覆，雙方均受有輕微擦挫傷，酒測值均為0，詳細肇事原因尚待釐清。

中壢警分局長林鼎泰表示，行經路口左轉時，務必減速慢行並禮讓直行車輛，駕駛人應隨時注意車前狀況及路口來車動態，遵守交通規則以確保自身及他人行車安全。

廣告 廣告

車禍現場。中壢警分局提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

松井珠理奈結婚了！老公拄拐杖聯袂報喜 金屏風前曝戀愛細節

台北遠東打造星級婚禮搶婚 限時下訂贈38樓高空After Party與現場演奏

行走的小太陽 3星座正能量滿滿照亮他人

