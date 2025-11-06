直行遭右轉車撞倒 「地上詭異標誌」遭轟：這什麼天兵設計

直行遭右轉車撞倒的「地上詭異標誌」車禍。（圖／東森新聞）





車禍是不是要罵標線設計不良呢？直行遭右轉車撞倒「地上詭異標誌」，所有車輛跟著起步，一台機車沿著外車道準備直行，沒想到下一秒，只見一台紅色休旅車，也在路口準備右轉，兩車相會時，休旅車卻一下，不小心撞上了直行的機車，造成騎士連人帶車 ，瞬間側翻慘摔在地，翻滾了一圈後才終於停下。

事發就在11/4上午七點多，高雄路科二路與北嶺六路口，不過這肇事的或許不是駕駛跟騎士，而是道路標線，可直行又可右轉，網批難怪是車禍熱點。只見整條路上 除了內車道，標示為直行，中間及外車道，都標示著可直行與右轉，讓兩台車輛同時起步，發生碰撞意外。

這詭異的標線，也讓網友直呼，這是什麼道路設計。所幸，碰撞意外沒有釀成死亡，只是道路標示，或許還得再改改，才不會造成更多用路人受害。

