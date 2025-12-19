直行騎士擦撞轉彎車噴飛 失去呼吸心跳CPR搶救

直行騎士和轉彎車劇烈碰撞，撞擊後騎士倒地不起。（圖／東森新聞）





新北五股，昨天深夜發生一起嚴重車禍，直行騎士和轉彎車劇烈碰撞，撞擊後騎士倒地不起，救護人員到場時，發現他已經失去呼吸心跳。

銀色轎車左轉，對向的直行騎士煞車不及，直接從轎車的右側車身撞下去，撞擊瞬間機車零件噴飛，騎士倒地不起，救護車獲報到場。

撞擊後，吳姓男騎士傷勢嚴重，當場失去呼吸心跳，救護人員立刻施行CPR，同時緊急送往醫院搶救，這起車禍發生在18號晚間七點多，55歲的賴姓男駕駛行經五股區中興路二段一處巷口，正要轉進去巷子的時，對向吳姓騎士直行騎過來，兩車發生劇烈碰撞，現場散落大量破碎的機車零件，畫面令人怵目驚心。

警方對駕駛進行酒測，沒有酒駕情事，至於騎士噴飛重摔受重傷，目前仍在醫院搶救中，一邊是轉彎車，一邊是直行車，肇責該怎麼判定，警方仍需要時間釐清。

