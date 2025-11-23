直衝台灣有事最前線！小泉今訪「與那國島」 盼地方支持飛彈、電子戰部隊
據日本媒體今天（11/23）報導，日本防衛大臣小泉進次郎今天視察與那國島的自衛隊基地，該島嶼是「台灣有事」的最前線，小泉爭取地方支持政府的防衛計畫，包括部署飛彈、電子戰部隊等，因應區域環境威脅。
據《日經新聞》與《產經新聞》報導，日本防衛大臣小泉進次郎，今天視察與那國島的陸上自衛隊基地，並安排和與那國町町長上地常夫舉行會談，希望爭取地方支持未來的飛彈部署計畫。
與那國島位於日本最西端，隸屬沖繩縣，與台灣僅相隔111公里，是與台灣距離最近的日本領土，其特殊的地理位置，也使該島成為「台灣有事」的最前線，日本政府正持續強化該島周邊的防衛能力。
日本首相高市早苗近日在議會答詢時，強調在「台灣有事」的情況下，日本自衛隊可能會行使武力，凸顯台灣與日本之間的緊密關聯。
報導指出，今天小泉除了訪問與那國島，也視察了石垣島的陸上自衛隊基地，這裡設有日本最靠近台灣的飛彈部隊。
日本陸上自衛隊預計於2026年，在與那國島部署對空電子戰部隊，目的在於干擾敵機雷達運作，強化周邊海空域的應對能力。
小泉今天與上地常夫會談時強調：「面對最嚴峻的安保環境，強化自衛隊的防衛力相當重要，我們需要地方的支持，希望能穩步推進。」
小泉昨天才造訪沖繩縣宮古島，視察當地航空自衛隊的雷達基地，並重申日美同盟遏阻力的重要性。
