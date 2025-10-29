直衝大醫院部分負擔破千元 護理粉專批：有錢人照常享受、窮人多排隊

福部長石崇良提出「強化分級醫療」，最快明年下半年，要針對未取得基層診所轉診單「直衝醫學中心」民眾，收取高達1200元部分負擔，各界意見兩極。本報資料照片。

為解決急診壅塞，衛福部長石崇良提出「強化分級醫療」，最快明年下半年，要針對未取得基層診所轉診單「直衝醫學中心」民眾，收取高達1200元部分負擔，各界意見兩極。護理粉專「護理正義」發文指出，1200元對有錢人「只是小菜一碟」，付費就可享受低護病比、高資源醫學中心，「真正受罰的是月薪3萬、胸悶心悸還不知該掛哪科的弱勢朋友。」

為解決急診壅塞，衛福部長石崇良提出「強化分級醫療」，最快明年下半年，要針對未取得基層診所轉診單「直衝醫學中心」民眾，收取高達1200元部分負擔，各界意見兩極。示意圖。本報系資料照片

「護理正義」粉專指出，衛福部提出的分流政策，只是「換瓶子裝水」，不僅有錢人繼續享受醫學中心資源，醫學中心恐「一樣塞」，區域醫院、地區醫院照顧相同疾病，護病比更高、資源更緊繃，換句話說，有錢人繼續享受較好的照護，「窮人則被迫多排隊、多忍受」，這不叫分級醫療，而是「醫療階級化」。

除醫療階級化隱憂，民眾不知如何分辨輕、重症為另一大危機。「護理正義」粉專指出，並非人人都是醫學專家，他舉出真實情況，「阿嬤肚子痛該如何判斷是腸胃炎或胰臟炎？」民眾需要的是護理師衛教，經正確檢傷分類、快速轉診，而不是「路口設收費站懲罰迷路的人」讓分級真相淪為懲罰窮人的時間，「有錢人花錢買時間，窮人花錢排隊、跑轉診、再跑醫學中心。」

「護理正義」粉專呼籲，政府別再用「分級轉診」包裝懲罰弱勢，資源不均靠漲價解決不了，只讓有錢人更方便、窮人更辛苦，且台灣同病不同酬，相同疾病在小型醫院治療，醫療人員獲得給付比醫學中心低，且區域醫院照顧病人嚴重程度，不亞於醫學中心，卻有最高的護病比，新制實施恐是「護理師承擔最多。」

