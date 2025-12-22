直視中國第五縱隊威脅 民團舉辦座談剖析對台滲透與破壞手法

台灣安保協會、台灣獨立建國聯盟、辜寬敏基金會、黑熊學院等民團將於本週六（12/27）14時在台灣獨立建國聯盟辦公室舉辦「不在 卻無所不在 ─ 中國第五縱隊在台灣」講座。 圖：獨盟提供

[Newtalk新聞] 近年來，越來越多研究顯示，中國對台灣的威脅，並不僅止於軍事層面，而是長期透過「第五縱隊」的方式，從內部削弱台灣社會的抵抗意志與民主韌性。對此，台灣安保協會、台灣獨立建國聯盟、辜寬敏基金會、黑熊學院等民團將於本週六（12/27）14時在台灣獨立建國聯盟辦公室舉辦「不在 卻無所不在 ─ 中國第五縱隊在台灣」講座，並邀集世新大學傳播管理學系副教授劉玉皙、淡江大學戰略研究所兼任副教授沈明室、以及台灣安保協會副秘書長何澄輝分享第五縱隊對台灣影響。

中國善於利用台灣民主制度的開放性，特別是言論自由的空間，結合在地協力者，透過網紅、政治人物、黑道勢力等管道，以利益交換與民粹話術鬆動民主價值。相關操作不僅在實體世界發生，也大量滲透網路與社群媒體，鼓吹「疑美論」、延伸為「疑台論」，試圖讓盟友質疑台灣的抵抗決心，同時在台灣社會內部散播「抵抗無用論」，甚至將中國對台威脅扭曲為「台灣挑釁中國」，美化中國形象，讓「投降也是選項」的論述逐漸被合理化。

一旦中國對台動武，第五縱隊極可能在第一時間發動破壞行動，包括攻擊電網、網路與金融系統、縱火製造恐慌，並散播「總統已宣布投降」等假訊息，藉此放大社會混亂，加速侵略行為的進行。

這次座談由黑熊學院執行長朱福銘主持，並邀請三位主講人進行深入分享。劉玉皙將從學術研究出發，發表她對宮廟系統遭滲透的量化分析；沈明室則回顧國共內戰時期第五縱隊的運作方式，說明其如何一步步瓦解國民黨；何澄輝則以近年的俄烏戰爭為例，剖析第五縱隊如何在現代戰爭中進化，對烏克蘭社會與國家運作造成實質破壞。

主持：朱福銘 黑熊學院執行長

主講：劉玉皙 世新大學傳播管理學系副教授

沈明室 淡江大學戰略研究所兼任副教授

何澄輝 台灣安保協會副秘書長

主辦單位：台灣安保協會、台灣獨立建國聯盟、辜寬敏基金會、黑熊學院

地點：台灣獨立建國聯盟辦公室

地址：台北市青島西路11號14樓之一

