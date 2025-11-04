直覺保命！網紅MIGA美家驚揭9月被黃明志邀約 曝光他試探底線5大手法

DJ網紅美家在社群平台寫下9月被黃志明邀約，曝光他5大手法試探界線。翻攝IG＠miga0908

「護理師女神」謝侑芯於10月22日在馬來西亞酒店身亡，歌手黃明志捲入命案並涉毒，案情持續延燒。繼台灣女演員翁雨澄（娃娃）發文影射後，另一位DJ網紅MIGA美家今（4日）也透過社群發聲，透露曾在9月收到「此藝人」的商業合作邀約，但因直覺有異而拒絕，如今看到新聞曝光，直言「那份直覺救了我一命」，並透露黃明志的5大試探手法。

美家公開5大試探手法 慶幸未被話術帶走

DJ網紅MIGA美家在限時動態中以黑底白字寫下，她在9月中曾與「此藝人」聯繫洽談商業合作，但憑著直覺，總感覺談話過程中「哪裡怪怪的」。她透露對方當時並非真正關心合作內容，而是以話術反覆試探她的個人底線。

美家指出，對方當時的邀約話術包含「單獨相處談合作」、「出國面試機會」、「會幫我訂酒店」、「有沒有喜歡吃什麼餐廳」、「會不會喝酒」等5種手法。她察覺這些並非真誠的合作態度，而是試探界線的手段，為保護自己而果斷拒絕。她表示，在新聞曝光前幾天，對方甚至還持續與她洽談合作。

怒斥「可惡令人髮指」 響應女星發聲

美家指出，看到謝侑芯事件曝光後，她不禁感到震驚、後怕、憤怒與悲傷，她本不想多說，但憤怒促使她選擇站出來講述這些經歷。她直指該藝人的行為「可惡的令人髮指」。

這已是第二位公開影射曾遭黃明志不當邀約的公眾人物。先前台灣女演員翁雨澄（娃娃）也曾發文表示：「你說服我去嘗試了那些東西」、「原來我只是眾多還沒死去的女孩的其中一位罷了」，引起輿論嘩然。MIGA美家表示，現在回想起這些時間節點，更感謝自己當時選擇相信直覺、保留尊嚴。



