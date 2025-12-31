「直角座椅」如坐刑具！陸國航新座椅惹議 乘客崩潰：想送我走？

大陸國航陸續換裝新坐椅，有旅客乘坐抱怨椅背角度幾乎是直角，整趟旅程腰痠背痛。(圖／微博)

大陸多家國籍航空公司近期陸續更換客機座椅，引發旅客強烈不滿。這些被稱為「刀片座椅」的新式座椅因椅背超薄、角度接近90度，讓許多乘客感到極度不適，甚至形容坐在上面「像被固定在刑具上」。相關討論一度衝上熱搜，引發廣泛關注。儘管航空公司宣稱新座椅設計符合安全規範並能增加腿部空間，但許多旅客質疑這是犧牲舒適度來增加機位數量的手段。

大陸國航陸續換裝新坐椅，有旅客乘坐抱怨椅背角度幾乎是直角，整趟旅程腰痠背痛。(圖／微博)

新座椅的特點是椅背厚度大幅減少，角度幾乎呈現直角，讓乘客必須全程挺直腰桿。有旅客在社群平台上發文抱怨，還手繪了座椅樣子並寫下「國航這座椅是想把我送走嗎」，引起眾多網友共鳴。之前替國航更換坐椅的，嘉泰公司董事長劉景豐解釋新座椅的設計理念，表示新舊座椅都保持相同的28英吋間距，但由於新座椅更薄，能為乘客提供額外約1英吋的腿部空間。他強調腿部空間對乘客舒適度至關重要，認為腿部被憋屈會導致整體乘坐體驗不佳。

廣告 廣告

面對旅客投訴，大陸國航客服人員回應稱，飛機座椅設計主要考量安全因素，建議感到不適的乘客可自行攜帶枕頭或向空服員索取。然而，這樣的回應並未平息爭議，許多旅客質疑為何商務艙的厚實且可仰躺的座椅不存在安全問題，而經濟艙卻必須犧牲舒適度。法律專家表示，只要座椅符合強制性標準，從法律角度來看並無問題。不過從服務消費者的角度而言，航空公司應該在確保安全的前提下，盡可能為乘客提供良好的乘坐體驗。

值得注意的是，去年大陸三大國航——南方、東方和中國航空已連續五年虧損，累計虧損高達283億台幣。分析認為，座椅變薄能夠增加機艙內的座位數量，從而售出更多機票提升營收，但這種犧牲旅客舒適度的做法能否被市場接受，仍有待觀察。

更多 TVBS 報導

軍演震撼金門！65航班60被砍 百名旅客滯留「等到崩潰」

中共軍演亂航班！國際857架受影響 金門「候補破千」

飛機餐比摘星總統級 華航xT+T 國泰x逸東軒 虎航x阿勇家

日本年末放9天連假！28日5.4萬人出國 出境稅明年調漲

