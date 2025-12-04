直言中國經濟狀況差 賴清德向習近平喊話：台灣願意幫助中國

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

總統賴清德近日以視訊方式接受《紐約時報》（The New York Times）專訪，並於今(12/4)首播，賴總統表示，中國的經濟非常不好，希望中國國家主席習近平先生不應考慮如何擴張領土，而是思考如何把中國人民照顧好，台灣很樂意幫助中國，共同合作，解決他們所面臨的各項經濟問題。

賴總統以視訊方式接受《紐約時報》「DealBook Summit」主持人Andrew Ross Sorkin專訪，針對我國國防、兩岸關係、臺美關係、俄烏戰爭及半導體產業等議題進行回應。

賴總統被問到如何看待是否擔心人工智慧熱潮泡沫化時，他表示，人工智慧會不會成為泡沫，科技界或經濟家有很多論述，有些認為會，那有些認為應該不至於。身為政治人物、一個國家的領袖，為著眼於未來人工智慧化的時代，將會讓人民的生活能夠更加便利，經濟會更加發展，全球會更加繁榮，我們應該要採取各種措施，避免人工智慧泡沫化。

賴總統說，換言之，全世界各國的領袖、特別是國家的產業相關於人工智慧發展的國家，應該要共同合作，採取必要的措施，避免人工智慧泡沫化。讓人工智慧能夠軟著陸，讓人工智慧能夠帶動未來全球的繁榮發展。

當被問到如何看待中國現在的經濟時，賴總統表示，中國目前的經濟的確非常不好，台灣今年的經濟成長率會高達 7.37%，但是根據國際的金融機構來推測，中國的經濟成長率大概4%點多而已。

賴總統說，希望習近平在中國經濟內部競爭的時候，應該要考慮的不是在於如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好。台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題。

