直言修國籍法畫蛇添足 港媒質疑賴政府是否執行或另外有招

新黨5月舉行「挺陸配、反霸凌」大遊行，抗議陸委會要求原陸籍人士補件喪失原籍證明。（圖／本報資料照片）

國民黨團提案修《國籍法》，增訂大陸地區人民參選公職不適用《國籍法》放棄國籍規定，不過賴清德總統昨（28）日直言沒有必要，一旦修法成功，只不過是增加社會對來自大陸的新住民的疑慮而已。對此，有分析認為這是民進黨目前的重點政策，「準備要拚了！」

內政部長劉世芳日前表示，陸配若要在台參政，必須先放棄「中華人民共和國國籍」，強調《國籍法》已明確規定擔任公職不能擁有雙重國籍。然而，此舉遭國民黨批評違法違憲，打算修法讓陸配參政不適用《國籍法》之規定。

廣告 廣告

港媒《中評社》分析，從法律面來看，國民黨團修《國籍法》來保障陸配參政權，本是畫蛇添足的事，兩岸一中明訂於憲法、兩岸人民關係條法，兩法位階都高於《國籍法》，根本不用再修法，但遇到民進黨的「行政台獨」，堅持說大陸是外國，藍營硬槓修法反制，擋得住？接下去要觀察的是，如果藍營把《國籍法》修過了，賴政府會不會執行？還是另外有招？

報導提及，賴政府最近對陸配的一連串作為，已讓陸配強烈感受到不友善，從3月「亞亞事件」廢止涉武統言論的陸配居留許可並勒令限期離境，到限制陸配參政權，這不止是行政作為，也不止是有沒有當「立委」或村長的問題，更重要的是這會讓40萬陸配在台灣社會受到歧視與打壓，甚至影響到他們的家庭，第二代都被異樣眼光看待，當成另類人種，情何以堪，台灣還是一個講人權的地方？

報導指出，民進黨1999年通過《台灣前途決議文》後取得執政，3任領導人從陳水扁、蔡英文到賴清德在美國看管下，不敢碰「法理台獨」紅線去處理「正名」、「修憲」等問題，但賴清德上任後，取而代之的是「行政台獨」，除了各項涉兩國論說法，這次援引《國籍法》限制陸配參政權，以及對陸配的種種作為，在這兩岸緊張時刻，很難避免讓衝突更惡化。

【看原文連結】