直言停砍公教年金不會執行 柯志恩嗆綠不要造謠多花7千億

立委柯志恩（左）。（洪靖宜攝）

針對立法院長韓國瑜婉拒出席國政茶會及年金改革議題，立委柯志恩13日受訪表示，立法院三讀通過法案後，不是不副署，不然就是不執行，完全是違法亂紀，這時候請韓國瑜協商能夠得到多少效力，她也認為，年金三讀通過，卓榮泰也絕對不會執行。

賴清德總統原訂邀行政、立法、考試三院院長進行國政茶敘，但立法院長韓國瑜已婉拒。柯志恩認為，對國家好會韓國瑜一定傾力相助，但賴總統白天說藍白不知反省，晚上就發出邀請函，感覺如個人秀。

廣告 廣告

她說，立法院三讀通過法案，不是不副署，不然就是不執行，完全是違法亂紀，這時候賴清德請韓國瑜協商能夠得到多少效力，依行政院長卓榮泰這種態度，三讀通過後還能違法亂紀，神是民進黨、鬼也是民進黨，這時候沒有好好溝通，即使三個院長一起也只是一場政治大秀。

媒體也問及，年金改革被執政黨批是走回頭路，會不會擔心卓榮泰不實行？柯志恩說，卓榮泰絕對三讀通過後還是不會執行，她說，2016年年金有改革，這次不要誤導視聽，是因為過去砍得太凶，這次是停砍所得替代率，民進黨不要造謠多花7千億，這是怎麼算出來的？她認為，不要拿錯誤數字來汙衊軍公教人員。

【看原文連結】