直言停砍公教年金卓揆絕對不會執行 柯志恩批：民進黨不要造謠多花7千億

立法院昨（12）日三讀通過停砍公教年金修法。對此，國民黨立委柯志恩今（13）日指出，立法院三讀通過法案，不是不副署，不然就是不執行，完全是違法亂紀，賴清德這時間點當中請韓國瑜協商能夠得到多少效力。也表示，這次只是停砍所得替代率，並沒有從頭開始，所以民進黨不要造謠多花7千億，請告訴國人這數字是怎麼算出來的？

柯志恩認為，只要對國家好會韓國瑜一定傾力相助，但賴清德白天說藍白不知反省，晚上就馬上發出邀請函，感覺如個人秀。

柯志恩說，立法院三讀通過法案，不是不副署，不然就是不執行，完全是違法亂紀，賴清德這時間點當中請韓國瑜協商能夠得到多少效力，依行政院長卓榮泰這種態度，三讀通過後還能違法亂紀，不覺得找韓國瑜過去能發揮多少的實際效果。

「神是民進黨、鬼也是民進黨」，柯志恩表示，這時候沒有好好溝通，即使三個院長在一起也只是一場政治大秀，並沒有實質幫助。

媒體也問及，年金改革被執政黨批是走回頭路，會不會擔心卓榮泰不實行？柯志恩說，卓榮泰絕對會在三讀通過後還是不會執行，以他過去8次的釋憲就可以看出來。

柯志恩指出，2016年年金有改革，這次不要誤導視聽，是因為過去砍得太凶，這次只是停砍所得替代率，並沒有從頭開始，所以民進黨不要造謠多花7千億，請告訴國人這數字是怎麼算出來的？

柯志恩也替軍公教人員發聲表示，在國家經濟起飛時，用一般市面上的行情願意投入公職，在退休之後，國家更應該好好照顧他們的生活。

柯志恩強調，年金制度是經過合理的改革，不要再拿錯誤的數字來誣衊軍公教人員，這對台灣社會和諧是得不到任何好處的。

