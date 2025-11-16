直言共軍黃海實彈射擊「非同小可」 台大教授喊：恐有後座力

日本首相高市早苗在國會答詢時有關「台灣有事」，可能構成日本「存亡危機事態」，引發中日關係惡化，大陸更將在明（17）日起於黃海中部進行3天實彈射擊。對此，台大政治系教授左正東認為，共軍的黃海實彈演習不常發生、其非同小可，因為該地離北京較近，對大陸非常重要，也有非常高度性的政治意涵，此外，此演習還會有1後座力，因中韓在黃海的摩擦持續增加，這是否會增強韓國國內「要裝備核潛艇、核武裝」的輿論，關鍵還是在美國總統川普。

據陸媒《央視軍事》、《紅星新聞》昨天報導，大陸海事局指出，鹽城海事局發布航行警告，11月17日至19日，每日0時至24時，黃海中部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。而對於大陸的行動，總統府發言人郭雅慧回應，台灣正密切關注此事，並將與包括日方在內的區域各國密切合作，以確保印太地區的安全、穩定與自由開放。

左正東今天在政論節目《新聞大白話》表示，共軍實際上非常少在黃海實彈演習、其非同小可，因為該地離北京較近，對大陸非常重要，也有非常高度性的政治意涵。他指出，共軍在黃海軍演的主要叫版對象不只有日本，還包括美國與韓國，其中美國部分，由於川普政府目前尚未對此事表態，因此大陸可能藉此來獲知美國的態度。

左正東也指出，黃海演習還會有個後座力，因為大陸和韓國在該地的摩擦持續增加，去年共軍軍艦出現在該地的次數，已達到2017年時的3倍，這是否會增強韓國國內「要裝備核潛艇、核武裝」的輿論，以及給予美國「讓韓日衝在前」的藉口？所以這是個兩面刃，未來會怎麼發展，關鍵還是在川普。

