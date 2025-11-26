直言台中市府亦可普發現金 何欣純：人民生活辛苦「該幫就要幫」。《中午來開匯》提供

民進黨2026台中市長參選人、民進黨立委何欣純，今（26）日接受主持人黃光芹政論live直播節目《中午來開匯》專訪強調，台中市的財政能力不錯，若之後《財劃法》修正可獲得更多統籌分配款，有盈餘也會照顧市民，畢竟因美國關稅影響，在地許多傳統產業受影響甚鉅，「大家生活都很辛苦，該幫就要幫，普發一萬大家也領得很高興」；許多政策及建設也與正在修訂的《財劃法》相關，呼籲藍白勿再阻擋，應立即讓政院版本進入立法院討論。

何欣純今受訪指出，台中的塞車狀況嚴重、停車位難尋、交通路網不完善、道路系統管理不良，一直以來都是市民的痛。若她當選市長，一定讓捷運快點動工，但問題是經費卡在《財劃法》修正，導致補助捷運的「大水庫沒水」。

何欣純表示，交通部早已核定台中捷運藍線，之前因台中市長盧秀燕變更設計延宕了3、4年，而後又遇到疫情及原物料大漲，導致經費暴增，演變成市政府需籌措多少經費？中央需補助多少？雙方好像無法坐下來好好談分配合作比例。

她認為，目前一切問題根源都在《財劃法》上，無論是政院版，還是藍白之後又提出的修正版，其實各有各的優缺點，但目前政院版《財劃法》遭到藍白聯手擋在程序委員會，最重要的還是藍白得放行該版本進入立院討論，看看哪個才是擁有合理分配的計算方式。

對於市政藍圖規畫，何欣純強調，「只要是好政策一定延續」，例如老人健保補助、敬老愛心卡增加使用額度，甚至是地方政府若能力許可，亦可對市民普發現金。

此外，有鑑於高雄的演唱會經濟成功經驗，何欣純指出，台中也正加緊超巨蛋相關規劃，但令她擔憂的是周邊交通配套仍未完善。她點出高雄之所以會成功，關鍵完全在於交通運輸、人潮疏散，高雄市政府的方方面面、環環相扣，都認真下過功夫規劃，結果韓流都「直接跳過台中到高雄去」。

她說，五月天今年年底，要在台中開6場演唱會。屆時將有15萬歌迷聚集台中；但是她接獲許多旅宿、餐飲業者陳情，認為市府並無任何整合政策，她也盼市府應立即行動，讓業者看得到也吃得到，並借鑒高雄經驗，推廣台中成為更加國際化的大都市。

針對之前民進黨受到大罷免大失敗的挫敗，是否會擔憂影響到自己選情？何欣純則說，她正面看待大罷免的結果，選舉有輸有贏，一切都是民主的過程；而她也從中學習到寶貴經驗，就是台中市民不喜歡意識形態、要務實，盼市民未來與她共同在台灣民主道路上實踐民主，「選擇何欣純共同成就大台中」。

對於國民黨主席鄭麗文近日多次爆出爭議言論，何欣純認為，以她在基層走動所接觸到的藍營人士，許多都不支持其言論，都認為「中華民國台灣才是最大公約數」，對親中言論反感，她盼鄭能多傾聽內部聲音，否則外來如何領導國民黨將會是個問題。

