直言台中市長提名協調沒進度引發基層焦慮 江啟臣喊話黨中央

立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔都爭取參選台中市長。（楊瓊瓔服務處提供／李京昇台中傳真）

民進黨確定由立委何欣純出馬參選下屆台中市長，國民黨部分，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔都表態爭取參選，但目前黨內仍未協商。江啟臣今天早上接受廣播節目專訪，他說，黨內基層等待太久，希望黨中央盡快做出決定，讓支持者有明確方向，他也坦言，台中進度相對緩慢，與民進黨已定案形成對比，希望黨中央應更積極回應基層期待。

江啟臣表示，明天將是2026年第一天，黨內基層目前都在等待，等待久了自然會有焦慮感，甚至中間容易被見縫插針，開始有耳語、謠言，希望黨內可以和諧團結，如果處理不當，會有不必要的麻煩，選舉每分每秒都很關鍵，希望黨中央可以明快一點，讓支持者有明確方向，才能凝聚大家的力量。

廣告 廣告

主持人王淺秋問及，台中市長盧秀燕現階段對江啟臣、楊瓊瓔都是「等距」照顧，會不會有更多期待？江回說，想要爭取參選的人，當然都會希望所有人支持他，這是必然的事情，但每個人的想法跟行動，要給予尊重，他會盡所能全力爭取內部提名。

江啟臣說，台中目前的進度是相對緩慢、沒進度，恐怕都是基層焦慮的來源，相信黨中央、黨主席的判斷，但是基層的焦慮不安，如何避免被見縫插針，相對民進黨已經定案，大家還是希望加快腳步。

他表示，過去藍白合作頻繁，在市長人選的決定，相信民眾黨也很關心，所以他才會喊話中央不能放鬆情勢，黨中央在台中市長人選部分，到目前都沒有明確訊息、進展，每次大家詢問他時，其實都不知道如何回答，只能說「有勞黨中央」。

至於黨主席鄭麗文計畫明年上半年先訪中再訪美，這個步調如何看？江啟臣說，主席有自己的安排，黨是支持者、黨員的，確切要做什麼、重大的決策跟影響黨的走向，充分說明跟溝通是必要的，才不會有不必要的誤解。

【看原文連結】