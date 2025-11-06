直言吳怡農「太混」無資格選台北市長 媒體人：蔣萬安做夢都笑 229

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

2026年台北市長選戰，現任市長蔣萬安將尋求連任，而壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願表，爭取黨提名參選台北市長，這也是既2019年蔣、吳參選立委之後，外界關注「雙帥對決」是否再現。對此，媒體人顏辰州昨（5）日深夜在臉書發文，認為吳怡農沒有資格選台北市長，指稱倒也不是吳什麼政治資歷不夠，而是其兩次選舉都太混了，「蔣萬安聽了應該作夢都笑得出來」。

藍綠白積極備戰2026大選，而吳怡農日前已向民進黨中央遞交意願表，吳也在受訪時表示，有信心代表民進黨、再戰蔣萬安。對此，顏辰州表示，吳怡農在2019年至2020年這段時間，第一次和蔣萬安選立委，其實並不是沒有贏的機會，但是據他所知，就連選立委的基本功，一早的「送車」（拜票之意），要爭取第二任立委的蔣都親自去送，吳怡農則大多派助理前往，「吳怡農是挑戰者，本來就更需要大量曝光，如果連最能短時間接觸到選民的機會都沒做到，那當然很難贏」。

「吳怡農沒有資格選台北市長，倒也不是什麼政治資歷不夠，而是他兩次選舉都太混了。」顏辰州進一步表示，然而吳沒有拉下蔣萬安，也沒有留下來經營選區，導致補選再次輸給在中山區更弱的國民黨立委王鴻薇。

顏辰州提到，只能說吳怡農不是不適合選舉，就是從來沒搞懂選舉該怎麼做的ABC，或是吳懂但相當偷懶；而這樣的資歷及動能要選台北市長，加上對市政的陌生，「蔣萬安聽了應該作夢都笑得出來」。

對於吳怡農以前總統蔡英文為例說道「蔡英文選上總統前，沒有贏過一場選舉」，顏辰州則指出，蔡英文之前經歷陸委會主委、立委、行政院副院長，還選過一次新北市長。他強調，資歷就是一步步疊加上來，蔡無論在哪一個位子上，都是實打實地做，並沒有像吳怡農選完就跑，台北市黨部主委也是做一任就走，政治工作最忌諱就是「浮」和「空」。

不過，顏辰州也提到，吳怡農唯一的優勢，就是「不綠」，這點在台北市長選戰中，確實是比其他黨內人選有優勢之處；只是吳怡農的「不綠」也沒能壓過同黨立委吳思瑤及王世堅的政治資歷。

最後，顏辰州認為，但如果吳怡農只有「不綠」可以說嘴，那還有社民黨台北市議員苗博雅這個更好的選擇；而苗博雅對市政的熟悉度，會是讓蔣萬安處處置肘、選得很難受，「議會質詢台也會變成選舉的辯論台，將會非常精彩」。

照片來源：翻攝自吳怡農臉書

