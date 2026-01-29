直言大罷免「非民主常態」 游盈隆：長期反對這制度

中選會主委被提名人游盈隆講出與當權者風向不符的論點，引發熱議。（資料照／郭吉銓攝）

綠委吳思瑤28日在立院問及境外勢力介選嚴重嗎？中選會主委被提名人游盈隆直言，「政府沒有找到非常多證據來證明」，引發熱議。藍偉葉元之則追問游對大罷免的看法，游盈隆直言大罷免非民主常態，是政治問題，甚至直言他長期反對國會議員層次存在罷免制。

此外，葉元之也PO出他跟游盈隆的問答影片，葉元之提到，《選罷法》有規定，如果要罷免的話，要一年之後才能夠進行，總是要讓人家做個一年，看看做得好或不好，再來決定是不是要罷免？游盈隆認同，「那是！」

葉元之質疑，但是他也問過前主委李進勇一樣的問題，「他說『沒有不可以』！」游盈隆提到，因為以目前法律的規定，事實上也是一年之後才能進行罷免。葉元之直呼，柯建銘總召就很誠實，接受媒體訪問時曾坦承，在投票隔天、或隔兩天，就去找過賴總統，討論怎麼透過罷免去扭轉國會席次，發動罷免、推動罷免最用力的就是輸的那一方，他那一區就是這樣，不然就是想要取而代之的民進黨的人主要在推動，這是民主常態嗎？游盈隆直言，「當然不是！這是政治問題啦。」

葉元之直批，問題是法律規範不嚴謹，或中選會的暗助，就會造成這樣反民主的狀況出現，「如果是您的話，您覺得要怎麼樣去配合您未來的職務，不讓這種反民主的狀況繼續發生？」游盈隆強調，就中選會的角度來講，就只能夠依法行政；但是以他作為一個政治學者的角度來講，他長期以來反對，在國會議員的層次、立委，來存在一個罷免制度。

葉元之直言，我們國家不可能沒有罷免，但是應該是怎麼樣去完善那個罷免的制度。他強調，大罷免結果其實對社會非常傷害，他那一區就出現非常多的對立，甚至有女兒離開家庭，絕對不會只是政治問題，這是整個社會的問題！他指出，這是沒有正當性的罷免，那時罷免領銜人用一個理由說，2023年葉元之怎樣怎樣所以要罷免？「我2024年才作立委！」

葉元之表示，對未來的主委、現在的游教授充滿期待，希望游更積極讓我們的台灣更民主、更健全。游盈隆聞言點頭稱是。

