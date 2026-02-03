直言攻擊蔣萬安反自傷 藍議員評估綠在北市已陷選舉黑洞

2026台北市長選舉，民進黨人選未定，《TVBS民調中心》日前公布的民調顯示，無論民進黨派出立委王世堅或行政院副院長鄭麗君出馬，尋求連任的台北市長蔣萬安的支持度皆大幅領先兩人。國民黨台北市議員李柏毅認為，民進黨在北市已陷入選舉黑洞，只能用抹黑、抹紅的方式攻擊蔣，不過李強調，若繼續這樣，將得到反效果。

台灣基進台北黨部主委吳欣岱上月30日批評，台北市政府把2026台北燈節的主角，留給中國品牌「泡泡瑪特（POPMART）」，根本是忽視北市擁有豐富的文化資源，更批「缺乏文化自信，只能走廉價的捷徑」。李柏毅昨（2）日在政論節目《57爆新聞》中指出，若想要批評泡泡瑪特，先不要被抓到是泡泡瑪特的愛用者，標準要一致，否則非常諷刺 。

李柏毅認為，對於民進黨而言，在台北市陷入選舉黑洞，不曉得要提名誰，也不曉得如何應對這場選戰；不過李強調，綠營如今的重點已不再找誰出來選，而是關於蔣萬安的新聞都會攻擊，包括台北101變台灣101、蔣提國中小免費營養午餐等，如今連舉辦燈節活動都被說親中。

李柏毅直言，綠營因為在台北市長選舉上無力，只能用抹黑、抹紅蔣萬安的方式來做應對，不過李強調，市長做得好不好，民眾心裡有數，也會反映在民調上，若繼續用烏賊戰術抹黑攻擊，勢必會得到反效果。

《TVBS民調中心》上月29日公布的民調顯示，若民進黨推派鄭麗君對上蔣萬安，蔣萬安支持度維持62%，鄭麗君的支持度為25%；若民進黨派王世堅對決蔣萬安，蔣萬安支持度為60%，王世堅為27%。該調查是TVBS民意調查中心115年1月23日至1月28日調查，共接觸1124位20歲以上台北市民，其中拒訪為115位，拒訪率為10.2%，最後成功訪問有效樣本1,009位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。

