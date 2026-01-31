直言最難溝通的人離開立法院... 吳思瑤對綠白合作表態了

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（本報資料照片）

立法院第4會期昨在喧囂聲中休會，民眾黨立院黨團包含總召黃國昌在內6立委也正式卸任，將由前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢等6人遞補，外界關注綠白互動狀況。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今（31）天表示，史上最難溝通又難相處的黃國昌離開立法院之後，跟民眾黨的重新連結、重新對話，都有無比的期待跟信心。

民眾黨不分區立委執行2年條款，立委黃國昌、張啓楷、黃珊珊、麥玉珍、林憶君、林國成6位委員於30日辭職卸任，將由洪毓祥、蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、陸配李貞秀遞補。

廣告 廣告

對於綠白是否有機會迎來合作契機，吳思瑤表示，他非常樂觀以待，也非常期待，能跟新任的6位民眾黨立委同仁認識、交流，相信在史上最難溝通又難相處的黃國昌離開立法院之後，跟民眾黨的重新連結、重新對話，他們都有無比的期待跟信心。只要是為了國家好，沒有什麼過不去的關卡；只要是民生議案優先、台灣利益優先，跟任何政黨合作都有其必要。

吳思瑤提到，近日外界在談藍白要不要繼續合或藍白分，其實藍綠白都要合，因為朝野政黨都要善盡憲法忠誠義務，都應當在民生優先、台灣優先的前提下，大家一起合作。

【看原文連結】