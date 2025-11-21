直言李四川很強 蘇巧慧：我有3大優勢 準備「一對一」對決

民進黨立委蘇巧慧21日接受主持人黃暐瀚專訪。 圖：翻攝《POP撞新聞》YT

[Newtalk新聞] 民進黨將在下周三正式提名立委蘇巧慧代表民進黨角逐2026年新北市長選舉。蘇巧慧今（21）日接受專訪指出，新北版圖藍大於綠，因此她必須爭取過半選民認同，並以一對一狀態進行準備。她也針對國民黨潛在對手、台北市副市長李四川進行分析，直言李四川本人當然很強，不過她自己展現年輕、創意、會做事的優勢。

蘇巧慧今日上《POP撞新聞》接受資深媒體人黃暐瀚專訪。被問及是否期望「三腳督」局面時，蘇巧慧表示，她對其他候選人是誰，有幾位從不設限，也不把心力放在這裡。因為她要做的事情就是要讓自己變得更強，成為一個更好的選項。

評估未來可能遭遇的對手，蘇巧慧表示，這要回到他黨身上，競爭者眾多是一件好事，讓選民有更多選擇，藍白兩黨可能會有一個機制推出候選人。她也在節目中澄清，自己從未委託或授權任何人替她傳話或遊說，她始終以一對一充分準備為原則，希望把重點放在城市發展、區域升級等具體政見，爭取與大家一起描繪新北願景的機會，而不是把心力耗在處理對手相關的紛擾上。

面對國民黨長期在新北執政、民進黨得票率逐年下滑的局面，蘇巧慧坦言，新北向來是藍大於綠的選區，國民黨已執政 21 年，對民進黨而言本就不容易。也因為清楚這是一場艱難挑戰，更需要投入加倍努力來爭取過半市民的支持。她表示，不必訴諸攻擊、對比或謾罵，而是要和新北市民一起把對城市的想法化為實際行動，讓大家更喜歡自己生活的地方，進而培養城市認同，「我們就是新北隊」。

至於外界關注可能與李四川進行最後對決？蘇巧慧強調，她跟任何人都有可能對決，搞不好還有黑馬。她也評估，李四川當然很強，並稱對方是一個很專業的公務人員。不過她自己的觀念、方式可能會更新穎，面對現在檯面上的對手，她都有機會展現年輕、創意、會做事的優勢。

