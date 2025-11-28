直言桃竹苗大矽谷計劃卡中央 鍾東錦喊話：總統政見會兌現！ 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

苗栗縣議會27日進行總質詢，縣議員邱毓興關切地方企盼的大矽谷計劃進度。縣長鍾東錦表示，大矽谷計劃縣府很努力，希望能開花結果，但行政院走得很慢，讓縣府壓力很大；他認為，大矽谷計劃是總統賴清德的政見，應該會兌現，縣府一直沒有放棄，也請鄉親不要放棄，大家一起努力。

邱毓興詢問，竹南、頭份科學園區基地及後龍產業園區2部分可行性評估，縣府是否有訂定招商計畫？且是否有向中央提出具體明確需求？他認為，需要有完整的需求規劃，才能說服中央繼續推動開發，為了苗栗進步及留住人才，他會與縣府及立委沈發惠，一起努力來完成推動大矽谷及後龍產業園區。

苗栗縣府工商發展處長詹彩蘋指出，大矽谷計劃涵蓋後龍產業園區，全部基地面積960公頃，行政院113年核定後，縣府就已經提出可行性評估報告到經濟部和國科會。其中，後龍地區因地段好及交通方便，國科會定位在優勢產業及AI科技業為主，但會牽涉到農地變更，大部分為特農，需要國家認定為重大計畫，才可以變更地目。

鍾東錦指出，他一上任，就對大矽谷計劃及後龍產業園區進行招商，苗栗縣可說是準備最充分，上市櫃公司也表達高度意願，但後來冷下來，他坦言「是中央在卡關」。

鍾東錦表示，大矽谷計劃是總統賴清德的政見，他認為應該會兌現，縣府一直沒有放棄，他個人對中央有很高的期望，也希望行政院要說話算話，加快大矽谷計劃速度，不要讓鄉親失望。

