直言歐盟缺乏「政治決心」抗俄 澤倫斯基痛批：只想靠美國

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）年會發表演說，痛批歐盟缺乏「政治決心」對抗俄羅斯；他認為，當美國將重心轉向其他地方時，歐洲本應帶頭捍衛全球自由，「但現在卻看起來迷失方向，只是在試圖說服美國總統改變立場。」

綜合外媒報導，澤倫斯基在瑞士達沃斯世界經濟論壇上發表措辭強烈的演說前不久，才與川普私下會晤。「川普總統愛他自己，他也說他愛歐洲，但他不會傾聽這種歐洲，」澤倫斯基指出，現在的歐洲仍更像是一個地理概念、一段歷史、一種傳統，「而不是一股真正的政治力量，也不是一個大國」。

澤倫斯基認為，雖然有些歐洲國家確實很強大，「但許多國家只是嘴上說著『我們必須保持堅強』，卻總想等著別人告訴他們要堅持多久，而且最好是能撐到下次選舉為止。」他表示，烏克蘭在與俄羅斯交戰近四年後，當美國將重心轉向其他地方時，歐洲本應帶頭捍衛全球自由，「但現在卻看起來迷失方向，只是在試圖說服美國總統改變立場。」

同時澤倫斯基還透露，烏克蘭、俄羅斯與美國將於本週五、六在阿拉伯聯合大公國舉行三方會議。他補充，若要結束戰爭，俄羅斯人「必須準備好做出妥協」。

只派30或40名士兵去格陵蘭 澤倫斯基批歐洲諸國：這傳達什麼訊息給俄羅斯和中國？

本週達沃斯論壇的焦點集中在美國威脅吞併格陵蘭、對歐洲國家徵收關稅，以及新的加薩「和平委員會」。澤倫斯基對此在演說開場時表示，歐洲的無所作為讓他的國家感覺像是活在「不斷重複的噩夢」中。

「我去年在達沃斯的演講結尾曾說過，『歐洲需要知道如何保衛自己』；但一年過去了，情況毫無改變，現在我仍要說出同樣的話。」澤倫斯基直言，「當我們團結時，我們是真正無敵的。歐洲可以、也必須成為一股全球力量，而不是一個反應遲鈍的角色。」

川普在格陵蘭問題上的運作，也成為本次許多政治家演講的焦點。澤倫斯基批評，北約國家在川普威脅下，派遣到這座北極島嶼的士兵人數竟少得可憐。「如果你只派30或40名士兵去格陵蘭，那有什麼用？這傳達了什麼訊息？對普丁？對中國呢？更重要的是，這對丹麥傳達了什麼訊息？」

「你要就宣布歐洲基地將保護該地區免受俄羅斯和中國的侵害，要就得承受不被重視的風險，因為30或40名士兵什麼也保護不了。」澤倫斯基還暗示，當歐洲領導人「等待美國在格陵蘭問題上冷靜下來」時，其他緊迫的議題都被邊緣化。「關於伊朗抗議活動的討論曾多不勝數，然而，那些抗議卻淹沒在血泊之中。世界對伊朗人民的幫助還遠遠不夠。」

