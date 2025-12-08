直言立院也沒皮條 鍾東錦斥行政院不執行財劃法沒有道理

苗栗縣議總質詢最後一天，議員禹耀東以財劃法對苗栗的影響，詢問縣長鍾東錦看法。（謝明俊攝）

苗栗縣議總質詢最後一天，議員禹耀東以財劃法對苗栗的影響，詢問縣長鍾東錦看法，鍾東錦直斥行院不執行財劃法是沒有道理的。（謝明俊攝）

苗栗縣議總質詢最後一天，議員禹耀東以財劃法對苗栗的影響，詢問縣長鍾東錦看法。鍾東錦答詢，依照目前態勢看來，行政院的態度以拖待變，因為行政權獨大，立法院也没有招，行政院不實施，立院也沒有皮條，現在要告行政院長瀆職，他認為也告不動。拿到行政權力的人應該要謙卑，應該要坐下來與立法院商量，不是就憑自己認定說這個是違憲，違憲是誰講的？你又不是大法官，憑什麼認定它違憲？

鍾東錦表示，目前看來行政院的態度是以拖待變，因為行政權獨大，立法院也没有招，行政院不實施，立院也沒有皮條，因為監察院是執政黨掌控，司法也是，現在告行政院長瀆職，他認為也告不動。所以，行政院是以以拖待變，他覺得這樣是不對的，他覺得拿到行政權力的人應該要謙卑，應該要坐下來立法院商量，他覺得應該要這樣，然後速戰速決，而不是像這樣拖在那裡，讓所有的縣市政府都不知道未來，其實政治最怕就是不定性，太多的不確定性，變成縣市政府沒有辦法按重要的項目排出施政的順序，他認為這個是非常不好的一個現象。

鍾東錦建議朝野還是要協商，現在反而是執政的人不願意協商，他覺得這是不對的，就像行政院提出那個新版本，既然你認為是危險的，那就不應該覆議，既然你都提覆議了，那就是它合憲，那覆議失敗了，政院就要實施，那怕是錯誤的法律也要依法實施，如果實施以後不好，再修再改，他覺得應該是這樣才對，而不是就憑自己認定說這個是違憲，違憲是誰講的？你又不是大法官，你憑什麼認定它違憲？所以他覺得行政院是沒有道理的。

鍾東錦表示，立法院有没有招對付行政院，他不知道，但是他現在看來起是會僵持在那裡很久，會讓台灣這2、3年中一事無成，就一直在那鬼打牆，所以我覺得非常可惜，浪費了國人寶貴時間。也浪費了我們發展的契機。

