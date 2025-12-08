直言美不會出兵! 忘了共同防禦條款 貝森特 : 普丁正試探北約邊界 美會「賣武器」.....

為應付俄羅斯軍隊的擴張，北約東翼的緊張局勢正一步步逼近臨界點。 圖:翻攝自X帳號@jurgen_nauditt

隨著俄烏戰事持續升溫，歐洲各國正面臨是否繼續支持烏克蘭的重大抉擇。美國財政部長貝森特近日在福斯電視訪談中指出，普丁正在試探北約邊界，「可以肯定的是，美國不會派兵。但我們會賣武器給歐洲人。」此一表態在歐洲引發廣泛關注，因為此言論明顯忽略北約憲章第五共同防禦條款，也凸顯美國在軍事介入上的新底線。

白宮在川普簽署的 33 頁《國家安全戰略》中也提到，歐洲對戰爭抱有不切實際的期望，並警告若不進行政治與文化調整，可能面臨安全風險。《彭博社》報導，歐洲領導人對美國可能推動由俄羅斯主導的和平計畫深感憂慮，擔心此舉削弱對烏克蘭的支持，並衝擊跨大西洋盟友信心。

歐盟與北約承認現有反應機制過於緩慢，正積極推動成立混合戰中心與網路部隊。 圖：翻攝自 X 帳號 @Tymofiy Mylovanov

英國首相斯塔默、法國總統馬克宏與德國總理梅爾茨對此表示高度警覺。《明鏡周刊》報導，馬克宏在歐洲領導人電話會議中警告，美國可能「背叛」烏克蘭；梅爾茨則指控美國「玩弄權術」。一位西歐官員指出，美國若選擇降低介入或退出，歐洲將面臨是否獨自支援烏克蘭的抉擇。

英國歷史學家提摩西・加頓・艾許（Timothy Garton Ash）向《衛報》指出，川普的特使威特科夫所提出的「28 點和平計畫」，被認為是一項俄美雙邊利益協議，可能以烏克蘭和歐洲利益為代價。該計畫在短時間內未獲實施，但被視為了解美俄外交策略的重要文件。報導稱，只有歐洲能在美國可能退縮的情況下維持對烏克蘭的支持，但成效仍存在不確定性。

俄軍演引發北約強烈反應。波蘭、拉脫維亞提前封閉邊境領空，並在波羅的海進行防空系統實彈測試。 圖:翻攝自X帳號@intermarium24

此外，德國軍事分析家卡洛·馬薩拉警告，俄羅斯可能在 2028 年前對愛沙尼亞採取行動，以試探北約成員國在第五條款上的決心。馬薩拉指出，俄羅斯近期挑釁行為，包括無人機進入波蘭領空、戰機飛入愛沙尼亞領空，都是測試北約反應、加深歐洲內部分歧的手段。他表示，這些行動更像是一種公關秀，向歐洲傳達「我們可以肆無忌憚行動」的訊息，而非真正的軍事準備。

歐洲官員表示，貝森特的表態凸顯了美國以軍火銷售方式維持影響力的立場，同時也強化了歐洲對自我防衛能力的思考。歐盟各國代表團預計在未來數日內前往美國，討論烏克蘭局勢及可能的軍事、財政支援方案。分析人士指出，歐洲如何在美國不直接出兵的情況下保持對烏克蘭的支持，將成為未來幾個月的關鍵議題。

美國財政部長貝森特表示，美國不會針對歐洲戰爭出兵，但樂意販售軍火，為歐盟帶來現實考驗。 圖：翻攝自 X @chia_chen_fang