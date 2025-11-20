直言藍白主席會談很失敗 徐國勇質疑「怎沒談這些」：對國家完全沒有助益

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌日前舉行兩黨主席會談，討論未來藍白合作方式。不過，民進黨秘書長徐國勇今（20）日就認為，這是一場非常失敗的會談，不僅未討論到國家安全、區域安全等問題，也沒有說清楚如何藍白合，反而淪為一場充滿攻擊的會談，對國家沒有助益。

徐國勇認為，對國人來說，藍白合是極為不成功的會談，他們到底要怎麼合也沒有講清楚。（資料照）

徐國勇今早出席台北國際音響大展開幕典禮，他會前受訪表示，昨天的藍白合讓國人非常失望，當中國對台灣各種脅迫，以及對區域安全構成緊張情勢，藍白合其實可以談這些，多琢磨台灣安全的問題，但很可惜淪為一個攻擊、對國家沒有任何助益的會談。

「我覺得這個藍白合，他們昨天是失敗的。」徐國勇認為，對國人來說，藍白合是極為不成功的會談，他們到底要怎麼合也沒有講清楚，國民黨在大罷免期間違反個資法被起訴偽造文書，黃國昌過去對藍營的相關攻擊，像是「一輩子以消滅國民黨為職志」，怎麼都不談一下？包括藍白最後選擇合作的理由、為何過去講法和現在不一樣？轉變為何？對台灣安全的立場？這些都沒有提到。

至於鄭麗文昨日贈送黃國昌「瓷盤」，黃國昌則回送「燈泡」。徐國勇說，很多民嘴都在諷刺他們，認為送禮暗藏心機，這也值得國人深思，他們是不是真的有心機？大家已經看見昨天藍白合的格局，沒有台灣安全、區域安全等相關論述，讓人感到非常失望。

