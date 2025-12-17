直言藍白「不敢倒閣」！邱議瑩指國會後續「持續卡住」：盼朝野「拋下黨派」好好協商...談「恐影響市長選舉」其實是有利的：就是藍委不付委「才沒有總預算」

對於藍白聯手惡修《財政收支劃分法》，且行政院提覆議案遭立院否決，行政院長卓榮泰15日宣布「不副署」，為憲政首例；不過，對於國眾兩黨仍持續在立院推動多項爭議法案，民進黨下一步該如何因應，備受矚目。對此，民進黨立委邱議瑩今（17日）於電台節目《新聞放鞭炮》指出，國民黨不敢提倒閣，後續立院一定是持續卡關，但還是期盼朝野能夠好好談，屏棄成見、拋下黨派意見。

針對藍白兩黨在立院以人數優勢推動多項爭議法案，邱議瑩指出，「這一屆國會跟以往比起來，非常不一樣，過去的立法院是可以討論、可以協商的，很多法案不論有無爭議，都是經過不斷討論出來的」。不過，邱議瑩續指，「這屆立法院卻是藍白兩黨『隨意』抽出爭議法案，就逕付二讀，而且完全不管民生相關議題」。

同時，邱議瑩也點出，現在已經12月17日了，「台灣歷史上，從未出現過已經到了12月中，總預算案還沒有付委」。邱議瑩表示，「我們過去曾發生過，年底總預算案尚未完成複查，但至少有在審，不像現在都沒有附委」。

邱議瑩指出，若藍白要用「政府沒有撥錢給他們」來抵制民進黨，「其實冤有頭、債有主，真的不讓國家往前走的人，就是國民黨」。邱議瑩說，國民黨不讓預算案付委、不讓國家走在正常道路，「這就是要去找國民黨啊！」

邱議瑩提及，現在憲法法庭也是停擺狀態，唯一能讓國家和憲的制度也動不了，「那行政院當然就只能『不副署』」。對於後續藍白若提起不信任案、要倒閣，要如何因應，邱議瑩直言，「他們不敢倒閣啦」。她說明，重新改選之後藍營不能掌控未來發展，「但現在他們是能保證席次過半數的，所以我不認為他們會提倒閣」。

邱議瑩說，後續發展一定是持續「卡住」，憲法法庭能否重新召開，「這部分的僵局還是要化解」。她表示，「我們希望朝野能夠坐下來好好談，能夠屏棄成見、拋下黨派意見，這也是為什麼總統賴清德日前會邀請五院院長茶敘，共同討論國家面臨的現況」。

節目主持人周玉蔻則點出，接續的法案可能都會像《財劃法》一樣，不副署、不執行。對此，邱議瑩回應，「不確定後續的具體發展會是如何，但很顯然藍白就是希望台灣像現在這樣，停擺在這裡」。

周玉蔻也提及，雖然立院停擺，但地方選舉一定是繼續走，像邱議瑩這樣要爭取地方縣市首長的立委，可能會面臨國會要改選的局面，這樣的狀況恐怕會影響選舉。對此，邱議瑩回應，其實這樣的影響是「有利的」。她說，「影響一定會有，但我相信這個影響會讓更多的台派人士、市民朋友意識到，中央亂成這樣，不能再讓國民黨亂搞下去」。

談及國民黨立委柯志恩可能會以「卓榮泰不副署導致政府停擺」來攻擊，邱議瑩直言，「就是因為國民黨在把國家搞爛，柯志恩口口聲聲說要選高雄市長，卻連對高雄有利的政院版《財劃法》都不敢支持，總預算也不付委、不執行」。

