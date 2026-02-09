直言賴瑞隆知名度低、得罪大佬 郭正亮自爆接過他「求助電話」

九合一大選逼近，高雄市長選戰將由民進黨立委賴瑞隆對決國民黨立委柯志恩，而作家苦苓指稱，賴形象模糊，且對手不弱，民進黨要小心丟掉高雄。對此，前立委郭正亮表示，賴瑞隆知名度算最低，且由於太資淺，沒能力處理黨內問題，還得罪高雄市長陳其邁。郭更透露，賴瑞隆曾一一拜訪過初選對手們，甚至還特別打電話給自己，稱「都去拜訪過了」。

苦苓5日在臉書發文直言，賴瑞隆的形象相當模糊，做個民代還馬馬虎虎，要那麼多人支持他當上行政首長，那真的是「阿婆生仔，真拚」，因為其對手並不弱，柯志恩蹲點很久、形象還可以，個人也沒有太大缺點，尤其是揭發美環大峽谷案一舉成名，競爭條件一點也不輸賴。

苦苓指出，高雄市長陳其邁的政績非常好，但無法轉移，桃園市前市長鄭文燦、基隆市前市長林右昌都是先例，而柯志恩如果能炒熱起來，再加上民眾黨前主席柯文哲、立法院長韓國瑜的相助，那麼鹿死誰手真的猶未可知。

郭正亮今（9）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，賴瑞隆的小港選區是自己的故鄉，「那深綠區啦」，而賴不像有些人會開記者會、作秀，或常上電視節目、製造衝突事件等，所以其知名度應是最低，且個性又有點放不開。他指出，由於太資淺，賴瑞隆沒有能力處理黨內問題，且賴更得罪最後豁出去、支持民進黨立委邱議瑩的陳其邁。

郭正亮接著說，邱議瑩最初的內部民調都是贏的，最終加入2%黨中央民調，賴瑞隆最後才贏0.6個百分點，「你認為他們會怎麼想」，此外，民進黨立委林岱樺的支持度本來是第一名，因為司法案件被打下來，所以邱、林兩人都不會很甘心。他更透露，賴瑞隆曾一一拜訪過初選對手們，甚至還特別打電話給自己，稱「亮哥，我都去拜訪過了」，但沒有用，「人家比你大隻」。

