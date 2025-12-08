直言賴瑞隆遭揭兒涉霸凌「詭異」 郭正亮再點1情況若發生：就完了

有意角逐民國115年高雄市長的民進黨立委賴瑞隆近日遭爆，其8歲小孩涉入至少3件校園霸凌案，他昨（7）日受訪時哽咽向受害女學生父母道歉，引發外界熱議。對此，前立委郭正亮認為，這件事詭異、根本是民進黨「內爆」，因若是國民黨市議員知道此事，一定很快就會出面爆料，此外，賴瑞隆未來出現不確定性，若是在這1個月被查出有施壓教育局，賴「就完了」。

賴瑞隆今天在立法院受訪，期間被問到是否會繼續參選到底？他表示，這段時間以孩子的事情為優先，畢竟所有政治人物都會遇到挫折、困難，甚至是有些家裡狀況，而犯了錯也要面對，這是政治工作及人生的一環。他指出，現在重要的是讓孩子們儘速安定下來，現在被牽連的孩子愈來愈多，作為孩子家長及主要一份子，有責任和所有家長、學校讓班級環境穩定下來，讓孩子們不要因此事導致學習環境受影響，進而產生壓力，這樣對孩子都不好。

媒體追問，會不會懷疑有特定人士或派系在操作？賴瑞隆則回應，不會用任何政治角度看待孩子的事情，還是回到自己作為一個父親的角色，做得不足、不夠的部分，才是要思考的，「外面很多風聲或傳言，這對我來說都不重要」，自己關注的是孩子心理狀況有無受影響。

「這個新聞出來滿詭異的」，郭正亮今天在中天政論節目《大新聞大爆卦》直言，賴瑞隆兒子涉霸凌事發在10月份、12月初被踢爆，而如果是國民黨市議員知道此事，一定很快就會出面爆料，所以這根本是民進黨「內爆」。他點出，民進黨高雄市長初選民調將在明年1月舉行，這就是為什麼案子拖到現在才爆出，「這很明顯是1個月前的深水炸彈」。

郭正亮認為，賴瑞隆未來出現不確定性，因為若是在這1個月被查出有施壓教育局，賴「就完了」。他並提到，目前高雄市長陳其邁、行政院前院長蘇貞昌和前總統陳水扁表態支持綠委邱議瑩，賴瑞隆本來的支持力量是監察院長陳菊，但陳身體不好、沒法出很大的力，所以廣義上支持賴的力量是新潮流，但現在北流、中流有點忙，南流則因沒有陳，導致力量不夠，這樣一來，賴撐得住嗎？

