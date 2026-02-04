直言輝達與OpenAI合作生變傳聞超莫名！ 黃仁勳：還要參與下一輪募資

圖為輝達執行長黃仁勳（資料照） 圖：截自COMPUTEX直播影片

[Newtalk新聞] 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳周二接受《CNBC》主持人克瑞莫（Jim Cramer）訪問時強調，雙方合作與投資計畫一切如常，並未出現任何所謂的緊張或變數，公司甚至希望參與 OpenAI 股票的 IPO，澄清了外界對該公司與 OpenAI 關係的各種揣測。

對於近期市場盛傳合作生變的質疑，黃仁勳表示，「完全沒有任何衝突，這些說法毫無根據」並表示，輝達投資 OpenAI 的計畫仍「按部就班進行」。

去年九月，黃仁勳曾與 OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）共同宣布一份投資意向書，內容規劃由輝達分階段最多投資 1,000 億美元，協助 OpenAI 建置以輝達技術為核心的人工智慧基礎設施，整體用電規模上看 10 吉瓦（GW）。但輝達在 11 月提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件中指出，相關投資尚未正式定案，引發市場質疑。

上週末，《華爾街日報》報導該投資案「暫時擱置」，進一步加深市場疑慮。消息傳出後，輝達股價周一（2 日）下挫 2.89%，昨（3）日續跌 2.84% 至每股 180.34 美元；費半指數當日也收跌逾 2%。

不過，黃仁勳明確駁斥，輝達將參與 OpenAI 下一輪募資，並形容該輪募資為「史上最大規模私募計畫」，「我們一定會投資下一輪，這點毫無疑問」，並補充，輝達未來也有意參與 OpenAI 後續募資，甚至包括潛在的 IPO 上市。

無獨有偶，奧特曼周一也發文澄清，OpenAI 喜歡與輝達合作，並大讚該公司研發出全球最頂尖的 AI 晶片。並盼在未來一段時間內，都能成為他們重要的超級大客戶。「實在不明白，這些荒謬的說法到底從哪冒出來的。」在此前，《路透社》報導，OpenAI 不滿意部分輝達最新 AI 晶片的表現，包括軟體開發流程及 AI 與其他系統的互動表現，並在去年找尋替代方案，此被視為輝達 AI 的領導地位受考驗，也掀起兩家企業的關係更趨複雜。

OpenAI 自成立來大量採用了輝達的圖形處理器（GPU）來訓練與部署 AI 模型。不過，奧特曼近月多次提到，OpenAI 目前面臨運算晶片供應不足的困境，其限制了 ChatGPT 等產品的成長空間。為了滿足需求，OpenAI 也傳出陸續與輝達競爭對手談合作，包括超微（AMD）、博通及 Cerebras。

