直言鄭麗文、黃國昌「合作不會成功」 吳思瑤：互相利用，各懷鬼胎

民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文昨（19）日下午進行主席高峰會，話題觸及2026選戰合作。不過，民進黨立委吳思瑤認為，兩黨合作不會成功，因為她觀察到「各自拉抬，各取所需。互相利用，各懷鬼胎。如此而已。」吳思瑤認為，兩黨主席都有豐富的「背叛履歷」，政治信用薄弱，「今天山盟海誓，明天推翻共識，也不足為奇。」

吳思瑤昨晚在臉書點評藍白主席會面，她表示，雖然沒有太關注，但還是談談幾點觀察，「各自拉抬，各取所需。互相利用，各懷鬼胎。如此而已。」

她認為，藍白兩黨主席極盡互誇互捧之能事，「矯情又肉麻」，讓人不禁雞皮疙瘩掉滿地；又聯手批鬥民進黨，扭曲事實、顛倒是非，「真是厲害了兩位法律人，睜眼說瞎話程度不相上下。」

另外，在閃避爭議這點上，吳思瑤指出，兩黨主席也有志一同。「鄭麗文親中媚共路線、一國兩區主張，民眾黨全買單？黃國昌狗仔偷拍、涉及貪瀆，國民黨都背書？」

至於2026選舉藍白合看似有譜？但吳思瑤認為言之過早，「若主席一人說了算，黨內民主何在？更何況除了縣市首長選舉，議員佈局的兩黨競合都一髮動全身，都有黨內壓力需要面對。」然而，現在鄭麗文還未坐穩主席大位，黃國昌的主席地位搖搖愈墜，「主席個人私相授受利益交換，黨內沒有異見？」

「更不要說，鄭黃都有豐富的『背叛履歷』」，吳思瑤指出，兩人的政治信用薄弱，「今天山盟海誓，明天推翻共識，也不足為奇。」最終她的結論，就是「只有政治利害，沒有理念路線。為合作而合作，不會成功。」

