直言陳玉珍版助理費修法「太倒退絕不會過」 李永萍提醒：修法後立委「每年多繳一大筆稅」

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國民黨立委陳玉珍近期提出「助理費除罪化」相關修法草案，主張將公費助理補助直接匯入立委帳戶，同時還不必檢具單據核銷，除對助理勞動權益傷害，還引發外界強力撻伐有「自肥」、變相加薪與貪汙嫌疑。前藍委李永萍今（10）日也在《鄉民監察院》政論中直言，陳玉珍版本不僅觀感不佳，實務上更是「非常倒退」的做法。她以自身過去擔任立委的慘痛經驗為例警告，若修法通過，立委將面臨鉅額的稅務負擔，並呼籲修法重點應放在法律明確化與司法標準一致性。

廣告 廣告

曾任立委的前台北市副市長李永萍說，陳玉珍版本不僅觀感不佳，實務上更是「非常倒退」的做法。而且若修法通過後，立委每年將要多繳一大筆稅。（圖／鄉民監察院）

回歸舊制是倒退 立委恐陷稅務惡夢

陳玉珍提案重點包括將助理費用改為全數匯給立委，由其統籌運用，李永萍直言「根本不會過」。她指出，除了外界詬病的除罪化與自肥爭議外，此舉將使制度倒退回早期的混亂狀態。

李永萍回憶她首次擔任立委時，當時規範尚未完善，助理費確實是進入立委個人戶頭。但她第一次申報所得稅時「快要嚇死了」，因為發現在稅法認定上，這些匯入的款項全被視為立委的「個人收入」。儘管她將款項用於支付助理薪資，但帳面收入暴增導致她必須繳納一大筆稅金，直到第二年經過會計師建議調整才稍微緩解。

她強調，現行制度將「立委薪資」與「助理費」分流，是保護立委的正確方向，避免立委莫名其妙被徵收高額稅款。若照陳玉珍版本修法，立委恐將重蹈覆徹。她反問藍委葉元之：「若發現要多繳一百多萬的稅，你受得了嗎？」

痛批司法雙標：綠營適用「大水庫」 藍白卻遭重判

除了稅務問題，李永萍也點出當前助理費案最大的爭議在於司法判決的標準不一。她質疑，法院在審理相關案件時，碰到民進黨籍人士往往適用「大水庫理論」（即公務支出大於貪污所得即無罪）；但遇到非綠營人士，如顏寬恒與高虹安，標準卻截然不同。

李永萍舉顏寬恒案為例表示，顏寬恒實際用於選民服務與捐助慈善團體的金額，遠超過其所領取的助理費總額，卻無法適用大水庫理論。同樣地，高虹安案涉及金額不大，且是與助理講定後的「回捐」，卻被判處七年重刑，李永萍質疑這完全不符合比例原則。

民眾黨版本修法會明確規範「回捐」制度

面對助理費制度的法律灰色地帶，李永萍認為解決之道不在於改變撥款方式，而是將法律見解「明文規定」。她判斷由於高虹安詐領助理費案關係，民眾黨未來會提出著重釐清「回捐」的法律定義版本。若立委與助理在聘用時已達成協議，此類回捐是否合法，應在法律中明確規範。

李永萍表示，助理費爭議不分藍綠，民進黨內亦有如台北市議員陳怡君等非親賴派系人士遭重判。因此，只要修法方向是尋求法律明確化、解決實務上的不確定性，而非單純的除罪或更改金流，相信社會輿論與各黨派應能進行理性的討論與接受。

更多FTNN新聞網報導

幕後／藍營趕推助理費除罪想衝年底前過關 不甩外部壓力但內部藍委也反彈

黃國昌去日本被大咖拒見 名嘴：拜託外交部協助聯絡才見到日本議員

邱毅續開砲趙少康「厚顏無恥」 諷沈富雄拍馬匹喻趙少康如「蔣介石被逼下野」

