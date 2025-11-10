直言鳳凰路徑非常罕見！賴清德：花蓮堰塞湖紅色警戒該撤離就全部撤離

賴清德呼籲全台做好防颱準備。 圖：高逸帆／翻攝

颱風鳳凰逼近，農業部也針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒。對此，總統賴清德今（10）日表示，鳳凰路徑非常罕見，全台都要做好防颱準備。他也說，花蓮應該撤離的就要全部撤離，而各縣市預期會有豪大雨量的、土石流的潛勢地區，也應該做好優先撤離工作。

賴清德今上午出席「台灣橋樑計畫」開幕式，並在會後發表談話指出，這次鳳凰颱風又即將侵襲台灣，雖然颱風的中心點預計在禮拜三、禮拜四才會登陸台灣的陸地，但是今、明兩天的雨量還是會很大。他說明，主要是因為受到東北季風還有颱風外圍環流的影響，可能在北海岸，還有大台北、東北部地方，雨量會很大，24小時時雨量可能會到200到350毫米，甚至更高。

賴清德說，花蓮堰塞湖目前又提高到紅色警戒，希望全國民眾面對這次相當罕見的颱風，「我們一定要做好防颱準備」，不管是在台灣哪個城市，通通要做好防颱準備。他說，因為鳳凰路徑非常罕見，特別是在花蓮，應該撤離的就要全部撤離，特別是各縣市預期會有豪大雨量的、土石流的潛勢地區，也應該做好優先撤離工作。

賴清德強調，「讓我們大家共同做好防颱準備，讓這一次的鳳凰颱風來襲，將傷害降到最低。」

