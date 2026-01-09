直言「不受國際法約束」！川普信心喊：在我任內「習近平不敢攻擊台灣」

美媒《紐約時報》專訪美國總統川普（Donald Trump），內容聚焦其對委內瑞拉、格陵蘭與哥倫比亞的強硬立場。川普表示，在他任內，中國領導人習近平「不敢攻擊台灣」，並強調美國可能在未來數年內直接管理委內瑞拉、開採石油資源。他也說，「我不受任何國際法律、規範、制衡或權力分立的限制」。

根據《紐約時報》報導，訪談期間，川普不僅接聽了哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）的長時間電話，還與記者一同觀看一段涉及美國移民及海關執法局（ICE）開槍擊斃明尼蘇達州37歲女子的影片，並帶領記者參觀白宮官邸。

在國際議題上，川普大談他對委內瑞拉的後續安排，「美國預期將在未來數年內管理委內瑞拉，並從該國龐大的石油儲備中獲利」。川普說，目前由親美勢力主導、與遭逮捕的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）結盟的臨時政府，正配合美方需求行事，「我們會以非常有利可圖的方式重建委內瑞拉，使用並取得石油，同時壓低油價，也把資金提供給他們急需的地方」。

而在格陵蘭議題上，川普則再度展現其擴張思維。他直言，僅依據1951年條約重啟美國在格陵蘭的軍事基地並不足夠，「所有權非常重要」。川普指出，真正的掌控感與戰略優勢，無法僅靠租賃或條約取得。

談及取得格陵蘭與維繫北約，「何者更重要？」川普則回應，未來「可能必須做出選擇」。至於台灣與中國問題，川普認為，自己的強硬作風足以形成嚇阻效果。他直言，「習近平在他擔任美國總統期間內『不敢對台灣動手』，但不排除在未來其他總統任內會出現變數」。

此次訪談中，川普也發表其對國際秩序的看法。他直言，二戰後建立的國際規範與制度，對美國而言是「不必要的負擔」，並坦承自己行使權力時，不受國際法、國際規範或制度性制衡的約束。《紐約時報》形容，川普這種以國力與利益為優先的世界觀，是至今最直接、也最赤裸的表述。

