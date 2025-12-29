直言「正義使命-2025」規模大很多 栗正傑示警：標準奇襲作戰

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

共軍東部戰區今（29）日突宣布，對台實施「正義使命-2025」軍事演習，於台海周邊進行實彈軍演。對此，退役陸軍少將栗正傑認為，這次共軍演習的規模明顯比前幾次大很多，其中他們挑選周一進行演習，是個很標準的奇襲作戰。

共軍東部戰區今天在微博發布影片表示，開展「正義使命-2025」演習，東部戰區位台灣以東海空域開展對海突擊、區域制空、搜潛反潛等科目演練，於今天在台灣以東海空域，組織驅護艦、殲轟機等兵力，開展全球影響、東部戰區開展對海突擊等科目演練，並公告會在明天早上8點起至晚間6點進行實彈射擊。

栗正傑今天接受《中天新聞》訪問時表示，這次共軍演習的相關海報上，有一大一小兩面盾牌，其中大的盾牌位在台灣東北方位，而日本就在台灣北方，因此這面大盾牌應是針對日本與日本首相高市早苗。小盾牌則位於巴士海峽入口處，而如果美軍要馳援台灣或進入南海，就勢必要通過台灣海峽，因此這面小盾牌象徵不讓美軍支援台灣。

栗正傑接著說，這次共軍演習的規模明顯比前幾次大很多，首先在時間方面，共軍之所以挑選周一演習，是因周一收假、許多官兵正在趕回崗位的路上，若共軍突然發布演習，甚至「由演轉戰」，官兵是否來得及反應？因此在他看來，挑選周一進行演習，是個很標準的奇襲作戰。

再來，空間方面，栗正傑指出，這次共軍5大演習區域的範圍比過去都大，其中台灣北方的演習區域是針對日本與封鎖基隆港；西北的是封鎖台灣海峽北口、台北港；西南方的針對進入台灣海峽的美國與其盟友艦隊、封鎖台灣海峽南口與高雄港；南方封鎖巴士海峽，阻止美軍馳援台灣；東部的則是阻止國軍戰力保存。第三，力道方面，栗正傑提醒，共軍這次演習除了有制空、制海、制電磁，還和先前幾次不同，進行了實彈演習，在這期間會使用什麼彈種？會不會像2022年環台軍演時，進行短程彈道飛彈試射？這值得國防部注意。

