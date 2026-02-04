直轄市議員民調時間出爐？民進黨火速澄清：2/23公開抽籤

即時中心／黃于庭報導

民進黨積極布局年底的九合一大選，不僅多縣市長人選已拍板，議員初選登記也陸續起跑，各地吹起選戰號角。近日網路流傳「2026年直轄市議員民調縣市執行順序」相關訊息，時間從3月初至4月初。對此，民進黨今（4）日澄清此為錯誤訊息，直轄市議員初選民調分組，將於本（2）月23日公開抽籤決定。

根據網路流傳「民進黨2026年直轄市議員民調縣市執行順序」圖表，指稱初選民調總共分為6週執行，第1週為3月2日至8日，接著為3月9日至15日，一路執行至4月12日。

對此，民進黨澄清，此為錯誤訊息，並非正式資訊，請勿轉傳未經證實之訊息。本黨直轄市議員初選民調分組，將於2月23日公開抽籤決定，正確訊息請依中央黨部正式對外公告為準。

近日網路流傳「民進黨 2026 年直轄市議員民調縣市執行順序」相關訊息，民進黨澄清並非正式資訊。（圖／民進黨提供）

