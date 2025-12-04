一直轉圈圈！LINE Pay Money上線 註冊驗證災情多

台北市 / 綜合報導

LINE Pay與iPass Money，將在年底結束合作，LINE Pay Money也在昨(3)日下午上線，不過仍有不少用戶抱怨「驗證失敗」、「無法綁定」，還有人說開通後卻「無法付款」。 LINE Pay回應，因部分銀行回覆申請綁定速度較慢，正在排除中，至於無法以餘額付款，則建議先用信用卡支付。 而專家分析分析電子支付市場，已經成為「紅海」，競爭激烈，業者想搶用戶，得要祭出更多優惠。

輸入帳號生日，要綁定銀行帳戶，看著系統轉圈圈好緊張，最後還是跳出「稍後再試的訊息」，3日LINE Pay旗下電子支付服務，LINE Pay Money正式上線，但不少用戶註冊都遇上問題，用戶胡小姐說：「在連線合作銀行的時候就卡住，我試了四間，第四間才成功，(想搶)前一百萬名，有免手續費的任務，現在因為卡住，然後覺得如果我因為這個卡住，沒有在那個名額裡面的話，我其實有點不開心。」

社群上不少人抱怨，帳戶無法連結信用卡無法驗證，也有人說已經完成開通，但平常能用的店家4日上午卻通通無法結帳， 針對這些問題LINE Pay表示 ， 因部分銀行回覆用戶申請綁定速度較慢 ， 造成部分民眾無法完成綁定 ， 「正與銀行排除障礙中」 ， 至於能用LINE Pay Money餘額付款的商店陸續上線中 ， 如果遇到還不能用餘額付款的店家 ， 請用戶用信用卡完成支付 ， 至於為何熟悉的 LINE Pay， 要和一卡通iPass Money在年底分家 ， 是因為依照法規第三方支付 ， 代理收付日均餘額超過20億元 ， 就得向金管會申請電支業務許可 。

信用卡達人寶可孟說：「其實已經超過20億的交易，所以金管會要求它升格為電子支付，所以它現在才會有這個分家的動作，因為現在實在太多人在使用了，所以說的確是變得很競爭，變成是一個紅海的市場，所以未來要有第三方支付，或其他電子支付業者想進入這個市場，其實它會付出很高的成本，比如說你為了要拉客，可能要放出很多的優惠。」電子支付改變了傳統現金付款模式，未來像是北捷，也能用電子支付或是QR CODE乘車碼來搭車，讓民眾生活更便利，也有更多支付的選擇。

原始連結







